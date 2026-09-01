יוסי דגן פתח את שנת הלימודים: "בוקר היסטורי ומרגש"

יוסי דגן בפתיחת שנת בלימודים ( צילום: רועי חדי )

שנת הלימודים תשפ"ז נפתחה הבוקר (שלישי) במועצה האזורית שומרון, כאשר ראש המועצה יוסי דגן פתח את השנה יחד עם התלמידים והצוותים החינוכיים. יותר מ-25 אלף תלמידים החלו את לימודיהם ברחבי המועצה, לצד פתיחתם של שמונה גני ילדים וארבעה מוסדות על-יסודיים חדשים.

מתוך שמונת הגנים החדשים שנפתחו, שישה נמצאים ביישובים החדשים שהוקמו הקיץ בצפון השומרון. על פי נתוני המועצה, מערכת החינוך בשומרון כוללת 28 בתי ספר יסודיים, 11 מוסדות על-יסודיים ו-168 גני ילדים. השנה עלו לכיתה א' 1,440 תלמידים, ומערך ההסעות כולל יותר מ-1,200 קווים מדי בוקר. במקביל נפתחו ארבעה בתי ספר על-יסודיים חדשים, בהם הישיבה התיכונית קדמה ביישוב תפוח, בניהול רשת ישיבות ואולפנות בני עקיבא, בית הספר העל-יסודי לחינוך מיוחד הראשון בשומרון ברבבה, בניהול רשת טומשין, ותיכון טכנולוגי דתי לבנות בעלי זה"ב, בניהול רשת אמי"ת. דגן פתח את שנת הלימודים יחד עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', והשניים חנכו את הישיבה התיכונית קדמה בכפר תפוח יחד עם מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא אלחנן גלט, ראש הישיבה הרב ארנון קליין, הורים ותלמידים. סמוטריץ' התייחס לפתיחת שנת הלימודים ואמר כי ההשקעה בהתיישבות מתבטאת גם בתחום החינוך ובפתיחת מוסדות לימוד חדשים. "עושים היסטוריה - בביטחון, בהתיישבות ובחינוך", אמר. דגן אמר במהלך פתיחת השנה: "זהו בוקר היסטורי ומרגש. במקום שבו עקרו יישובים והחריבו גני ילדים, אנחנו פותחים היום מחדש את שערי החינוך ושומעים את קולות הילדים". בהמשך הוסיף ראש המועצה: "שמונה גנים חדשים נפתחו השנה בשומרון, שישה מהם ביישובים החדשים בצפון השומרון. זו התשובה הציונית האמיתית. ההתיישבות צומחת ואיתה מערכת חינוך חזקה, ערכית ומצטיינת. אנחנו משקיעים בילדים שלנו ובונים כאן את העתיד של מדינת ישראל".

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מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא אלחנן גלט בירך על פתיחת ישיבת קדמה ואמר: "פתיחת ישיבת בני עקיבא קדמה היא בשורה גדולה עבורנו וזכות גדולה להיות שותפים בבניית בית חינוכי חדש לתלמידי האזור".

פתיחת המוסדות מתקיימת במקביל לתחילת יישומה של תוכנית חומש לחינוך של המועצה האזורית שומרון. במסגרת התוכנית צפויה המועצה להשקיע 50 מיליון שקלים במשך חמש שנים בשדרוג ובפיתוח מוסדות החינוך, על רקע הגידול באוכלוסייה והמשך תנופת ההתיישבות.