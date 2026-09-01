נפתלי בנט מתפוצץ: "אמירה חולנית, שקרית ומסוכנת"

נפתלי בנט ( משה שי / פלאש90 )

הראיון שהעניקה רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו בערוץ 14 ממשיך לעורר סערה במערכת הפוליטית: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יוצא במתקפה חריפה נגד בנימין נתניהו וסביבתו, ברקע ההאשמות שהופנו במהלך הראיון ובתקשורת כלפי ראשי מערכת הביטחון ואישי ציבור על אירועי 7 באוקטובר.

"בבוקר ה-7/10 יאיר גולן עלה על רכבו עם נשק ונסע לתוך התופת, הוא סיכן את חייו על מנת להציל חיים", כתב בנט בחשבון ה-X (טוויטר) שלו. "עוד אנשים טובים מרחבי הארץ עשו זאת, והצילו את מדינת ישראל מאסון גדול פי עשרה. עם ישראל חב לכל הגיבורים הללו תודה לדורות". בהמשך דבריו תקף בנט ישירות את ראש הממשלה ורעייתו: "נתניהו, אשתו וסובביו מפיצים קונספירציה חולנית, שקרית ומסוכנת כנגד מפקדי צה״ל ושב״כ וכנגד יאיר גולן". "האמת פשוטה: נתניהו האכיל את מפלצת חמאס" בנט המשיך ומנה את המהלכים שלדבריו הובילו להתעצמות חמאס ולאסון הלאומי: "האמת יותר פשוטה: שנים ארוכות נתניהו האכיל את מפלצת חמאס במיליארדי דולרים והכיל את הרקטות, הבלונים והטרור על מנת לקנות שקט. פעם אחר פעם הוא נכנע לאיומי חמאס והקריס את כוח ההרתעה של ישראל".

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ראש הממשלה לשעבר סימן את נקודת התפנית מבחינת חמאס: "השיא היה ההתקפלות המבישה שלו ביום ירושלים 2021 לאיומי חמאס, וביטול מצעד הדגלים. דקות אחרי כניעתו, חמאס פתח בירי רקטות על ירושלים בירת ישראל. שם סינוואר גמל בליבו להפעיל את 'מבול אל אקצא'. המפלצת צמחה למימדים עצומים ובבוקר ה-7/10 תקפה אותנו. נתניהו כשל בשל קונספציה שחמאס הוא נכס וקטאר היא שותפה".

את דבריו חתם בנט בהבטחה להקמת ועדת חקירה: "הניסיון של נתניהו לשכתב את ההיסטוריה לא יצלח. ועדת החקירה הממלכתית שנקים תחקור הכל ותחשוף את האמת. נתניהו נושא באחריות ישירה ל-13 שנות בניית מפלצות הטרור חמאס וחיזבאללה ולטבח ה-7/10".