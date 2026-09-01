ורנדה - טראסה יפה מול נופיה של חומות ירושלים

ורנדה מול המצודה ( קובי פינקלר )

לעת ערב, כששמי ירושלים "נצבעים" (כלשון השיר) "בשלל צבעי הקשת", אין כמו לשבת במרפסת של מסעדת ורנדה, הצופה על מול מגדל דוד וחומותיה של ירושלים.

חלל המרפסת ( צילום: קובי פינקלר )

טראסה יפה המסעדה במלון היוקרה הירושלמי "מצודת דוד" כשמה כן היא- טראסה יפה להפליא המוקפת באדריכלות ירושלמית ומול נופיה של חומות העיר העתיקה. פסיפס התרבויות המרתק של העיר, מהווה את ההשראה למיזוג של טעמים, ניחוחות וצבעים מקומיים שיצרו שני השפים שף המלון כפיר מסינקוב והשף שי לוטטי. וכך, לצד הבריזה הירושלמית הלילית והנוף עוצר הנשימה, יושבים ונהנים מאווירה אריסטוקרטית, צלילי ג'אז קסומים ותפריט ספיישל יוקרתי שנבנה במיוחד לחגיגה.

מנות שהן יצירה ( צילום: קובי פינקלר )

תפריט הספיישל, בביצועו של שף המלון כפיר מסינקוב והשף שי לוטטי, יציע בנוסף לתפריט הקבוע של מסעדת 'ורנדה', מגוון מנות ייחודיות שיוגשו בערבים אלו, כמובן ממיטב מטבח הגריל העילי. כאשר המנות מייצגות את השילוב הקסום בין גא'ז לקולינריה: שכבות, תחכום והרמוניה עשירה.

בין המנות: מנת סופלקי סלמון- הכוללת נתחי סלמון עסיסיים במרינדת עשבי תיבול ולימון, מוגשים לצד ירקות גריל, צ'ימיצ'ורי לימון צלוי ופירה תפוחי אדמה קטיפתי.

מנת טאטקי דנבר קאט - הכוללת, מנת הבשר האהובה והמוכרת בתפריט, באיכות פריים בלתי מתפשרת.

מנת טרטר בקר: בקר קצוץ דק עם קורנישון וצלפים, איולי שיפקה וכמהין, המוגש על מח עצם צלוי לצד לחם קלוי. וזה רק חלק קטן. המגוון גדול, והשרות אדיב, מנומס ומאפשר לכל אחד את הפינה המיוחדת שלו. עיסא מנהל המסעדה יודע לתת את השילוב הזה שבין הבשר, היין והאנושיות.

את הארוחה מלווה תפריט קוקטיילים קייצי וצבעוני המבוסס על פירות העונה ואלכוהול פרימיום, לצד תפריט יינות משובח.

ולקינוח, ככל שהערב מתרומם והצלילים מתגברים, יציע התפריט חוויה מתוקה לסיום עם מגוון קינוחים יצירתיים, כאשר כוכב הערב הוא: קינוח באר שוקולד דובאי – תחתית שוקולד ג'אנדויה ופאיטה פריכה, קרמו פיסטוק עשיר, קדאיף קלוי וטוויל פיצוחים יוקרתי.

אניני טעם וחובבי קולינריה ומוזיקה משובחת מוזמנים להתענג על חגיגת קיץ מושלמת וליהנות מקסם משולב ורגעים בלתי נשכחים.