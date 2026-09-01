למה כולן בהוליווד נהיות רזות? הקונספירציות שמסעירות את הרשת

אריאנה גרנדה, דמי מור, קלי אוסבורן ( צילום: שטארסטוק )

בשנים האחרונות נדמה שאידיאל היופי בהוליווד שוב משנה כיוון. אחרי תקופה ארוכה שבה גוף נשי, קימורי וחזק היה במרכז, יותר ויותר כוכבות מופיעות לאחרונה במראה רזה במיוחד - וברשת כבר מנסים להבין מה עומד מאחורי השינוי.

צפו בקונספירציות שמסעירות את הרשת

אריאנה גרנדה, סינתיה אריבו, ג'נה אורטגה, דמי מור וכוכבות נוספות עוררו בתקופה האחרונה לא מעט שיח סביב המראה שלהן. תמונות מאירועים ושטיחים אדומים הפכו לוויראליות, והתגובות לא איחרו להגיע: האם מדובר בעוד טרנד אופנתי, או שמשהו גדול יותר קורה בהוליווד?

כבר היינו כאן: ה-Heroin Chic של שנות ה-90

מי שזוכר את עולם האופנה של שנות ה־90 כנראה מכיר היטב את המראה. רזון קיצוני, עור חיוור, עיגולים כהים מתחת לעיניים ושיער מרושל היו חלק מאסתטיקה שקיבלה את הכינוי "Heroin Chic".

אחד הפנים המזוהים ביותר עם התקופה הייתה דוגמנית העל קייט מוס, והמראה הרזה והשברירי הפך לאחד מסמלי האופנה של אותו עשור.

אלא שבשנים שלאחר מכן המטוטלת זזה לכיוון אחר לגמרי. כוכבות כמו קים קרדשיאן, ביונסה וקארדי בי הפכו את הגוף הקימורי והחזק לאידיאל החדש, ובמקביל גם תנועת ה־Body Positivity קיבלה מקום משמעותי יותר בתרבות ובתעשיית האופנה.

עכשיו נדמה שהמטוטלת מתחילה לזוז בחזרה.

הרואין שיק ( צילום: רשתות )

התיאוריה המתבקשת: אוזמפיק

אי אפשר לדבר על השינוי הזה בלי להזכיר את אחת המילים המדוברות ביותר בעולם בשנים האחרונות: אוזמפיק.

התרופה, שמיועדת לטיפול בסוכרת מסוג 2, יכולה להפחית תיאבון ולהוביל לירידה במשקל. במקביל, תרופות ממשפחת GLP-1 המיועדות גם לטיפול בהשמנה הפכו בשנים האחרונות לפופולריות מאוד, ומספר מפורסמים אף סיפרו בפומבי על השימוש בהן.

כתוצאה מכך, כמעט בכל פעם שכוכב או כוכבת מציגים ירידה משמעותית במשקל, הרשת ממהרת להעלות את אותה השאלה: אוזמפיק?

כמובן, אי אפשר להסיק ממראה חיצוני אם אדם משתמש בתרופה כלשהי, ובמקרים רבים מדובר בספקולציות בלבד.

האם חברות התרופות עומדות מאחורי הטרנד?

מכאן מגיעה אחת הקונספירציות הגדולות יותר שרצות ברשת.

לפי הטענה, לחברות התרופות יש אינטרס ברור בהפיכת הרזון לאידיאל היופי החדש: ככל שיותר אנשים ירצו להיות רזים, כך הביקוש לתרופות לירידה במשקל יגדל.

בחלק מהגרסאות הקיצוניות יותר של התיאוריה נטען כי חברות התרופות אפילו סייעו לייצר או לקדם את השינוי התרבותי שאנחנו רואים בהוליווד.

אוזמפיק ( צילום: שטארסטוק )

רוצים נשים קטנות יותר?

ויש גם תיאוריה אפלה יותר, שמכניסה לתמונה את יחסי הכוחות בין גברים לנשים.

לפי הטענה שרצה ברשת, נשים קטנות, רזות ועדינות נתפסות בעיני חלק מהגברים כפחות מאיימות, בעוד נשים גדולות, חזקות ובעלות נוכחות עשויות לשדר יותר כוח ועצמאות.

התומכים בתיאוריה הזאת רואים בחזרה של האישה הרזה והשברירית כאידיאל לא רק שינוי אופנתי, אלא חלק מתפיסה רחבה יותר של נשיות - כזו שמעודדת נשים להיות קטנות יותר ולתפוס פחות מקום.

אולי אידיאל היופי פשוט חייב להיות בלתי מושג?

תיאוריה אחרת מסתכלת על הסיפור מזווית רחבה יותר: אולי אידיאל היופי תמיד צריך להיות משהו שלרוב האנשים קשה להשיג.

לאורך ההיסטוריה סטנדרטים של יופי השתנו בהתאם לתקופה ולחברה. בתקופות ובמקומות שבהם מזון היה פחות נגיש, גוף מלא יכול היה להעיד על שפע ומעמד. בחברות מודרניות ושופעות, לעומת זאת, דווקא גוף רזה הפך לא פעם לסמל נחשק.

לפי התיאוריה, הוליווד ממשיכה להזיז את קו המטרה. פעם האידיאל היה רזון, אחר כך הגיעו הקימורים, ועכשיו אנחנו אולי חוזרים שוב לרזון קיצוני.

כך או כך, נראה שהדיון סביב הגוף הנשי בהוליווד רחוק מלהסתיים. האם ה־Heroin Chic באמת עושה קאמבק, האם תרופות ההרזיה משנות את אידיאל היופי - או שאנחנו פשוט עדים לעוד סיבוב של טרנד ישן?

אז מה אתם חושבים שבאמת קורה בהוליווד? מדובר בעוד טרנד שחזר לאופנה, או שאתם מאמינים לאחת מהתיאוריות שמסעירות את הרשת?