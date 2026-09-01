אילה חסון תופסת צד בסערת שרה נתניהו

הראיון שהעניקה רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, לערוץ 14 עורר תהודה תקשורתית נרחבת וגל תגובות במערכת הפוליטית והתקשורתית. העיתונאית איילה חסון ('כאן חדשות') התייחסה לדברים והביאה את נקודת מבטה על דבריה של נתניהו, לצד התייחסות נוקבת להתפתחויות הפוליטיות האחרונות ולמחדל 7 באוקטובר.

בסערה שנוצרה סביב אמירותיה של רעיית ראש הממשלה, ניסתה חסון לפרש את כוונת הדברים והציעה להתמקד בדרג המדיני עצמו: "הוא יצא לשם בשמונה ואת ראש הממשלה עדכנו מאוחר – אין ספק. אין לי שום רצון לדברר אותה. ככתבת שעסקה בראשי הממשלה, עסקתי בהם ולא בנשותיהם. אני מציעה שתתקשרו אליה ותשאלו אותה בנוגע לזה".

חסון קראה לציבור ולתקשורת להימנע מהפצת שמועות לא מבוססות: "יש מספיק צרות, לא צריך להפיץ תיאוריות לא מבוססות, אבל ללא ספק צריך לקבל מענה על הרבה דברים שהיו כאן. יש כדור בגרון ובלב מהאירועים של ה-7 באוקטובר. אני אף פעם לא עושה תיאוריות – אני עוקבת אחרי עובדות".