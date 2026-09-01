גל גדות נגד הסטיגמות: "מטורף מה חושבים על ישראל"

הכוכבת ההוליוודית הישראלית, גל גדות, התארחה בפודקאסט הפופולרי "Armchair Expert" של השחקן המפורסם דאקס שפרד, וחלקו קטע משעשע ונוקב מתוך השיחה על התפיסות המוזרות והמוטעות שיש לאנשים ברחבי העולם על החיים בישראל.

במהלך הראיון שיתפה גדות בחוויותיה מראשית דרכה בתעשייה הבינלאומית, כשרק התחילה לייצג את המדינה בראיונות מעבר לים: "זה מטורף מה שאנשים חושבים על ישראל", אמרה גדות. "הם בטוחים שאנחנו רוכבים על גמלים, שכל המדינה היא מדבר אחד גדול ואנשים מסתובבים ברחובות עם רובי M16 — וזה ממש, אבל ממש לא המצב".

הציטוט הוליד רגע קומי באולפן, כאשר שפרד מיהר להתלוצץ והשיב לה בחיוך: "ברור שלא M16, אנחנו רוכבים על חמורים ונושאים M4".

גדות צחקה והמשיכה את הנימה המשועשעת: "אתה הרבה יותר שיק, אתם כמו בוקרים! מנהיגים עדרים והכל...". לאחר מכן חזרה ברצינות מסוימת לזיכרונות מאותה תקופה: "הייתי אז כולה בחורה בת 20 שמנסה להגיד לכולם: 'בואו לישראל, נהדר פה וכיף פה', ממש כמו שצעירה בגיל הזה שמייצגת את המדינה שלה הייתה עושה. מה כבר אפשר לעשות?".