באירוע מרגש: מרכז 'תהל' חנך את משכנו החדש

באווירה חגיגית ומרגשת חנך השבוע מרכז הסיוע 'תהל', לנפגעי ונפגעות אלימות במשפחה ופגיעות מיניות, את משכנו החדש בטקס קביעת מזוזה ובהרמת כוסית מסורתית. האירוע קיבץ סביבו את צוות המרכז, המתנדבות המאיישות את קווי הסיוע, שותפים מקצועיים ואישי ציבור.

את המעמד כיבדה בנוכחותה ח"כ לימור סון הר-מלך, יו"ר השדולה למניעת פגיעות מיניות בכנסת, שהביעה הערכה עמוקה לפועלו של המרכז ולשליחותו הייחודית. כחלק מהאירוע נשאה הרבנית מלכה פיוטרקובסקי שיעור חיזוק מעמיק למתנדבות לקראת הימים הנוראים, שבו הדגישה את גודל הערבות ההדדית ואת כובד האחריות המוטל על כתפיהן של מי שמהוות כתובת ראשונה בשעות החשוכות ביותר.

בית של צמיחה מתוך השבר

מרכז תהל, הפועל כחלוץ בתחומו זה למעלה מ-32 שנה, מהווה אוטוריטה מקצועית ראשונה במעלה בציבור הדתי והחרדי ובמערכות הממלכתיות (משרדי ממשלה, משטרה, פרקליטות ובתי משפט). המרכז מפעיל מעטפת מקיפה הכוללת קו חירום 24/7 (בטלפון 2511* וברשתות), ליווי רגשי, משפטי ורפואי, וכן מערכי חינוך והכשרה רחבי היקף בקהילה ובמערכות החינוך למוגנות ומניעה.

בדברים שנשאה מנהלת המרכז צופית אליצור, היא קישרה בין קולות השופר של חודש אלול לבין המהות של המקום והשליחות שבו: "בחודש אלול, בפתחה של שנה חדשה, אנו עומדים מול קולו של השופר. סדר הקולות מגלם את מסע החיים של כל מי שפוסעת בדלתנו – התקיעה השלמה של ההתחלה, השברים והתרועה של הכאב והמשבר, והתקיעה הגדולה שבוקעת בסיום. תקיעה שאינה מוחקת את השבר, אלא צומחת מתוכו כבנייה של חיים מחדש".

אליצור הוסיפה כי "קביעת המזוזה היום היא פתיחת שער. המקום הזה נועד להיות בית לאנשים הנמצאים בתוך 'השברים והתרועה' של חייהם; מרחב מוגן שבו אפשר להשיל מסכות, לזעוק ללא שיפוטיות ולמצוא קרקע בטוחה כדי לנוע לעבר התקיעה הגדולה. הבית החדש הזה הוא הפרק הבא של תהל". בדבריה הודתה בהתרגשות למתנדבות המרכז, אותן כינתה "הלב הפועם של תהל", והדגישה את חשיבותן כקו המגע הראשון שנוטע את חלקיק האור במקום המוצל ביותר.