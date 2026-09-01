בול בזמן: המענק שמחכה לכם במשכורת הקרובה

( שאטרסטוק )

שכירים במגזר הפרטי המקבלים כעת את תלוש המשכורת של אוגוסט עשויים לגלות בו תוספת כספית משמעותית. סגן ראש הממשלה ושר העבודה יריב לוין חתם ביום ראשון על צו הרחבה שמעלה את תעריף יום ההבראה במגזר הפרטי ב-8%, מ-418 שקלים ל-451.5 שקלים ליום. הצו מחזק את ההסכם שנחתם ביוני בין ההסתדרות לנשיאות המגזר העסקי על למעלה משני מיליון עובדים.

במגזר הציבורי, יצוין, התעריף כבר עודכן עוד קודם לכן לעומד על 511.6 שקלים ליום. עליית התעריף היא רק חלק מהבשורה השנה: במקביל לעדכון המחיר, מצבת ימי ההבראה חזרה למתכונתה המלאה. בשנים 2024 ו-2025 נדרשו העובדים לוותר על יום הבראה אחד לטובת מס הכנסה כחלק ממימון מלחמת חרבות ברזל (ולעובדים מוחלשים נוכה חצי יום). מכיוון שהתעריף עצמו לא עודכן כלל מאז שנת 2023, השנה נרשם שינוי כפול – גם התעריף עלה וגם הימים שהופחתו הוחזרו לעובדים. כמה כסף תראו בתלוש המשכורת? השילוב בין החזרת ימי ההבראה לעליית התעריף מייצר תוספת נאה ברוטו: עובד בשנתו הראשונה: קיבל אשתקד תשלום עבור ארבעה ימים בלבד בתעריף הישן (1,672 שקלים בסך הכול). השנה הוא זכאי ל-5 ימים בתעריף החדש, שהם 2,257.5 שקלים – תוספת של כ-585 שקלים. עובד ותיק (הזכאי ל-10 ימי הבראה): ייהנה מתוספת של כ-335 שקלים בזכות עליית התעריף בלבד, ובנוסף יקבל חזרה את היום העשירי שנוכה ממנו אשתקד. מעסיקים שכבר שילמו את דמי ההבראה בחודשי הקיץ לפי התעריף הישן, נדרשים כעת לבדוק את התשלום ולהעביר לעובדים את ההפרשים רטרואקטיבית. עם זאת, ההסכם אינו מפצה על ימי ההבראה שנגרעו בשנתיים הקודמות. מפת הזכאות: כמה ימים מגיעים לכם? מכסת ימי ההבראה נקבעת לפי הוותק שנצבר אצל המעסיק הנוכחי: שנה ראשונה: 5 ימים. שנה שנייה ושלישית: 6 ימים. שנים 4 עד 10: 7 ימים. שנים 11 עד 15: 8 ימים. שנים 16 עד 19: 9 ימים. מהשנה ה-20 ואילך: 10 ימים

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תנאי הסף לקבלת התשלום הוא השלמת שנת עבודה מלאה, כאשר לאחר מכן הזכאות מחושבת רטרואקטיבית גם עבור חודשי העבודה הראשונים. עובדים במשרה חלקית זכאים לתשלום יחסי לפי היקף משרתם, ותקופת שירות במילואים נכללת בוותק לצורך החישוב.

זכות זו נחשבת לזכות מגן שלא ניתן לוותר עליה אפילו בחוזה אישי. דמי ההבראה נחשבים כהכנסה חייבת במס, ביטוח לאומי וביטוח בריאות, אך אינם נכללים בשכר הקובע להפרשות פנסיוניות או פיצויי פיטורים. עוד נקבע בצו כי מדד הבסיס לעדכון דמי ההבראה לשנת 2027 ייקבע לפי מדד המחירים לצרכן של מאי 2026.