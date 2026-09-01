ד"ר יוסי לונדין נכנס לתפקיד מפמ"ר היסטוריה בחמ"ד

עם פתיחת שנת הלימודים, ד"ר יוסי לונדין נכנס לתפקיד מפמ"ר היסטוריה בחינוך הממלכתי-דתי (חמ"ד). לונדין, היסטוריון ומרצה, מוכר לאורך השנים בעיסוקו בהוראת ההיסטוריה ובמאבקים סביב מעמדם של המקצועות ההומניים במערכת החינוך.

לרגל כניסתו לתפקיד בירך אותו אחיו, הרב חגי לונדין, שכתב: "ברכות לאחי הבכור ד"ר יוסי לונדין עם כניסתו לתפקיד מפמ"ר היסטוריה בחמ"ד. יהי רצון שיזכה להכיר לילדי ישראל את תולדות העם והעולם, מתוך הבנת דרכי ה' בהסתריה".

ד"ר לונדין מגיע לתפקיד לאחר שנים של עיסוק בהוראת היסטוריה ובהכשרת מורים. בעבר כיהן כראש המחלקה להיסטוריה במכללת אורות ישראל וכן היה חבר בוועדות המקצוע של משרד החינוך בתחום ההיסטוריה והאזרחות.

אחת הסוגיות שבהן בלט בשנים האחרונות הייתה המאבק על מקומו של מקצוע ההיסטוריה במערכת החינוך. לונדין מתח ביקורת חריפה על הרפורמות הן של שי פירון והן של יפעת שאשא ביטון, שביקשו לשנות את האופן שבו נלמדים מקצועות מדעי הרוח והחברה, ובפרט על המעבר מבחינות חיצוניות לעבודות ולצורות הערכה חלופיות.

בריאיון שנערך עמו בעבר הסביר כי הבעיה אינה רק באופן שבו נבחנים התלמידים, אלא בתפיסה רחבה יותר של מטרת הלימודים. לדבריו, במערכת החינוך התפתחו מגמות של "מחיקת הידע לטובת רכישת מיומנויות", והוא הזהיר מפני צמצום מקומם של מקצועות הרוח.