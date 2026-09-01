בנותיו של הרב עובדיה שוברות שתיקה: "אין לנו קשר איתו; אפילו לא שלום"

מתקפה חסרת תקדים מצד בני משפחתו של יו"ר מפלגת ש"ס: בנותיו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, רבקה צ'יקוטאי ועדינה בר שלום, התארחו בתכניתם של אברי גלעד ויאיר שרקי, ופתחו חזית גלויה ונוקבת נגד יו"ר ש"ס אריה דרעי והנהגת המפלגה כיום.

בתשובה לשאלה האם יש לבנות קשר כלשהו עם דרעי, השיבה רבקה צ'יקוטאי בנחרצות: "לא. מיום שהוא סגר את המכללה שאבא הקים, גם שלום אני לא אגיד לו". כשנשאלו כיצד התאפקו ולא דיברו כך במשך שנים, הסבירה: "התאפקו. אף פעם לא אהבנו אותו, אבל התאפקו. זה הכבוד של אבא".

צ'יקוטאי הוסיפה וחשפה את יחסה של אמן, הרבנית מרגלית יוסף ע"ה, לדרעי: "הוא מתהדר באמא שהייתה אוהבת אותו. אמא שלי, כשהוא היה נכנס לחדר – היא הייתה יוצאת מהחדר. כי היא לא אהבה אותו, לא סבלה אותו. לאמא שלי הייתה אינטואיציה מאוד מאוד חזקה, היא אמרה שהאיש הזה רמאי".

"נמות ולא נתגייס? אבא היה כועס"

בהמשך השיחה התייחסה עדינה בר שלום לקולות שהיא שומעת ברחוב הישראלי ולפער, לטענתה, בין מפלגת ש"ס כיום לבין דרכו של אביה: "אני מסתובבת ברחוב, באים אליי אנשים ואומרים: 'אנחנו יודעים שהנהגה של ש"ס היא לא טובה, אבל אנחנו מצביעים לש"ס בגלל אבא שלך'. אבל אבא שלי לא היה רוצה שתצביעו למפלגה כזאת שלא הולכת בדרכו".

בר שלום מנתה את הנושאים שבהם לשיטתה ש"ס של היום התרחקה ממורשת אביה: "לאבא היה מאוד חשוב לימודי ליבה – אין בש"ס לימודי ליבה. לאבא היה חשוב שמי שלא לומד תורה יתגייס – וזה לא קיים".

בסיום דבריה יצאה בר שלום נגד הסיסמאות שנשמעות במגזר החרדי בסוגיית הגיוס: "מה זה 'נמות ולא נתגייס'? אבא היה שומע את זה – היה כועס".