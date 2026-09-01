המשבר באספקת המים: רשות המים בעדכון לציבור

דרמת המים הלאומית מסרבת להסתיים: לאחר שבמהלך הלילה נרשמה התאוששות והתייצבות במערכת אספקת המים ומרבית מתקני ההתפלה שבו לפעילות, הבוקר (שלישי) הודממו שוב מרבית המתקנים בעקבות עלייה מחודשת ברמת עכירות מי הים.

ברקע ההתפתחות החדשה, רשות המים ומשרד האנרגיה והתשתיות פרסמו עדכון דחוף והנחיות לרשויות המקומיות ולציבור הרחב: על פי הנחיות משק המים, הרשויות יצמצמו את פעילות הגינון הציבורי ואת הפעילות החקלאית, וכן יפעלו לצמצום היקף השימושים הציבוריים.

לצד זאת, ברשות המים מבהירים כי אספקת המים לבתים ולשימוש הפרטי תמשיך כסדרה, ובמקומות שבהם יירשמו בעיות נקודתיות יוקטן היקף הפעילות. מרכז ההפעלה של רשות המים יטפל באופן ממוקד באותם מוקדים.