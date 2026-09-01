ניצחון לבן גביר: העתירה נגד חלוקת ספר הילדים נדחתה

איתמר בן גביר ( Erik Marmor/Flash90 )

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, דחה הבוקר (שלישי) את העתירה שביקשה למנוע את חלוקתו בחינם של ספר הילדים המאויר "השר שלא עצר".