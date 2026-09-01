ניצחון לבן גביר: העתירה נגד חלוקת ספר הילדים נדחתה

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, דחה הבוקר (שלישי) את העתירה שביקשה למנוע את חלוקתו בחינם של ספר הילדים המאויר "השר שלא עצר".
הספר, שנכתב בחרוזים ועוסק בדמותו ובפעילותו של בן גביר, חולק ללא תשלום. בעקבות זאת עתרה התנועה למען איכות השלטון בישראל בדרישה לעצור את הפצתו.
בעתירה נטען כי חלוקת הספר מפרה מספר הוראות בחוק הבחירות, ובהן האיסור על תעמולת בחירות הכרוכה במתן מתנות.
בנוסף טענה התנועה כי מדובר בשיתוף ילדים בתעמולת בחירות ובשימוש בנכסי ציבור, בין היתר בשל איורים המופיעים על כריכת הספר.
סולברג ביקש לקבל את תגובת בן גביר ומפלגת עוצמה יהודית בסוגיית חלוקת הספר כמתנה.
לאחר שהתגובות הוגשו, החליט הבוקר לדחות את העתירה, ובכך הוסר הניסיון למנוע את חלוקת הספר בחינם.
מי שאוכל את הזבל הזה שיהנה .