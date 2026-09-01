הקרע בצמרת הפנטגון: מזכיר הצבא הגיש את התפטרותו

טלטלה נוספת בצמרת הביטחונית האמריקנית: מזכיר צבא היבשה של ארצות הברית, דן דריסקול, הגיש הלילה (בין שני לשלישי) את התפטרותו לנשיא דונלד טראמפ.

לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", המהלך מגיע לאחר חודשים של יחסים מתוחים ועימותים בינו לבין שר ההגנה פיט הגסת'.

למרות העזיבה, בבית הלבן שיבחו את תפקודו של דריסקול. דוברת הבית הלבן אנה קלי אמרה כי הוא היה "יעיל מאוד" בקידום מדיניותו של טראמפ וסיפק לדבריה מנהיגות יוצאת דופן במהלך פעולות צבאיות משמעותיות.

היחסים עם ואנס שהכעיסו את הגסת'

אחת מנקודות המתח בין דריסקול להגסת' הייתה, לפי דיווחים קודמים ב-CNN, מערכת היחסים הקרובה שטיפח מזכיר הצבא עם סגן הנשיא ג'יי-די ואנס. הגסת' ראה בקשר הישיר בין השניים ניסיון אפשרי לעקוף אותו ולכרסם בסמכותו כשר ההגנה.

גם טראמפ עצמו עבד באופן ישיר עם דריסקול. בשנה שעברה פנה אליו הנשיא כדי שיסייע במאמצים האמריקניים להחזיר את אוקראינה לשולחן המשא ומתן מול רוסיה.

עזיבתו של דריסקול מגיעה לאחר שורה ארוכה של שינויים בצמרת הצבא האמריקני מאז כניסתו של הגסת' לתפקיד.