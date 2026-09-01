העיתונאים נגד שרה נתניהו: "אשתתף בתביעה נגדה ברצון"

שרה נתניהו ( Tsafrir Abayov/Flash90 )

דבריה של שרה נתניהו נגד יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן מעוררים תגובות חריפות בקרב עיתונאים, שדחו את הטענות כלפיו סביב פעילותו ב-7 באוקטובר והגדירו אותן כקונספירציה.

העיתונאי עקיבא נוביק אף הציע להשתתף במימון תביעה מצדו של גולן נגד אשת ראש הממשלה. "אם יאיר גולן יאסוף כסף לתביעת מיליונים נגד שרה נתניהו, אשתתף ברצון", כתב. "אני נבוך ומתבייש שהיא מרשה לעצמה לטנף ככה על מי שרץ להציל יהודים מטבח. בושה לכולנו". גם העיתונאי אבישי גרינצייג תקף את הדברים והדגיש כי קיימות לדבריו סיבות רבות לבקר את גולן, אך לא על פעילותו ביום הטבח. "אפשר לבקר את יאיר גולן על 7,000 דברים. ביקורת לגיטימית, מוצדקת ואפילו קשה", כתב.

עוד באותו נושא התייאש מהימין? הגיבוי של גנץ ליאיר גולן חדשות סרוגים

לדבריו, דווקא הבחירה לתקוף אותו על כך שיצא לעוטף ולהעלות טענה שלפיה ידע מראש על המתקפה היא "קונספירציה הזויה ושקרית". גרינצייג הוסיף: "לאשת רה״מ אין חסינות".

העיתונאי אמיר אטינגר הצטרף לביקורת וטען כי נתניהו "מהדהדת קונספירציה הזויה על יאיר גולן". בהמשך מתח ביקורת חריפה גם על מידת מעורבותה בסביבתו של ראש הממשלה וטען כי התנהלותה היא "אישי, פוליטי, רעיל".

כתב חדשות 13 מיכאל שמש כתב: "אפשר לבקר את יאיר גולן על הרבה דברים", ותהה: "אבל מניין האובססיה של אנשים שישבו בסלון ביתם (או בבונקר של פאליק ודומיו) לחפש את גולן דווקא על כך שירד לשדה הקרב ב־7.10?"