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שלום כיתה א'

חוזרים ללימודים: כ-2.6 מיליון תלמידים פותחים הבוקר את שנת תשפ"ז

שנת הלימודים תשפ"ז יוצאת לדרך בכ-28 אלף מוסדות חינוך ברחבי הארץ | כ-180 אלף תלמידים ייכנסו לראשונה לכיתה א', וכ-143 אלף יחלו את שנתם האחרונה במערכת

07:00
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תחילת שנת הלימודים (Yossi Aloni/Flash90)

אחרי חופשת הקיץ, כ-2.6 מיליון תלמידות ותלמידים חוזרים הבוקר (שלישי) לגני הילדים ולבתי הספר ופותחים את שנת הלימודים תשפ"ז.

עבור כ-180 אלף ילדים מדובר ביום מרגש במיוחד, עם כניסתם לראשונה לכיתה א'. מנגד, כ-143 אלף תלמידי כיתות י"ב מתחילים היום את שנת הלימודים האחרונה שלהם במערכת החינוך.

השבוע הראשון ללימודים יוקדש בין היתר לחיזוק תחושת השייכות והחוסן של התלמידים, לבניית הקשרים החברתיים ולשיח עם הצוותים החינוכיים.

במשרד החינוך מתכוונים לשים דגש גם על מניעת חרמות, אלימות ודחייה חברתית, הן במרחב הפיזי והן ברשת.

חינוך פיננסי ובינה מלאכותית

שנת תשפ"ז מביאה איתה גם מספר חידושים. לראשונה ייכנס חינוך פיננסי לתוכנית הלימודים בכיתות ט', במטרה להעניק לתלמידים כלים להתנהלות כלכלית לקראת חייהם הבוגרים.

במקביל יורחבו לימודי ה-STEM והשימוש בבינה מלאכותית.

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יותר מ-12 אלף מורים יעברו הכשרות בתחום, וב-27 בתי ספר ברחבי הארץ תיפתח מגמה ייעודית למדעי הבינה המלאכותית.

שר החינוך יואב קיש בירך את התלמידים והצוותים ואמר: "אנחנו פותחים את השנה עם אחריות גדולה ועם כיוון ברור: לחזק את תחושת השייכות והחוסן של תלמידי ישראל, להעמיק את הזהות, הערכים והמורשת, ובמקביל להעניק להם את הידע והכלים שיאפשרו להם להוביל ולהצליח בעולם שמשתנה במהירות".

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