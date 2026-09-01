גל תקיפות נוסף באיראן? התוכנית שמונחת על שולחנו של טראמפ

ארצות הברית שוקלת לעבור למדיניות של תקיפות נקודתיות נגד איראן במצר הורמוז, במטרה למנוע מטהראן לשקם את יכולותיה הצבאיות ולאיים מחדש על ספינות ומכליות נפט העוברות באזור. כך פרסם ברק רביד, מפי שלושה בכירים אמריקנים.

התוכנית גובשה בפיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) והוצגה לדרגים הבכירים בפנטגון ובבית הלבן. שר ההגנה פיט הגסת' הביע תמיכה במהלך, אולם לפחות עד להסלמה האחרונה מול איראן, הנשיא דונלד טראמפ טרם נתן לו אור ירוק.

בכיר אמריקני תיאר את הרעיון כמדיניות של "לכסח את הדשא": תקיפות מוגבלות מעת לעת שיפגעו ביכולות שאיראן מנסה לבנות מחדש, וימנעו ממנה לייצר איום משמעותי על מכליות נפט, ספינות הצי האמריקני ומטוסי חיל האוויר האמריקני.

החשש האמריקני: איראן משקמת את היכולות

בחודשים האחרונים הצליחה ארה"ב להרחיב משמעותית את חופש הפעולה והשיט במצר הורמוז, בין היתר באמצעות פעילות אווירית, פינוי מוקשים וליווי כלי שיט. בעקבות זאת הצטמצמה יכולתה של איראן לשבש את תנועת המכליות באזור.

אלא שבוושינגטון מזהים כעת ניסיון איראני להפוך את המגמה. לפי הבכירים, טהראן פועלת לשיקום מערכי המכ"ם, ההגנה האווירית והטילים נגד ספינות שנפגעו, באופן שעשוי לאפשר לה לחזור ולאיים בצורה מדויקת יותר על התנועה במצר.

אחד האירועים שהדליקו נורה אדומה התרחש כאשר איראן שיגרה טיל נ"מ לעבר מטוס F-35 אמריקני שסיפק חיפוי לכלי שיט באזור. הטיל אמנם לא התקרב מספיק כדי לסכן את המטוס, אך בצבא האמריקני ראו בשיגור סימן למאמציה של איראן להחזיר לעצמה יכולות מבצעיות.