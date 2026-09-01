התייאש מהימין? הגיבוי של גנץ ליאיר גולן

יו"ר כחול לבן, הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר בני גנץ, יצא אמש (שני) להגנתו של יאיר גולן, בעקבות דבריה של שרה נתניהו.

גנץ דחה בחריפות כל ניסיון לקשור את גולן לטענות בדבר בגידה, והזכיר את עברו הצבאי ואת פעילותו במהלך מתקפת 7 באוקטובר.

"יאיר גולן הוא לוחם אמיץ, שלחם וסיכן את חייו למען מדינת ישראל לאורך עשורים רבים, וגם בשבעה באוקטובר", מסר גנץ.

לדבריו, "כל ניסיון להדביק לו קשר לבגידה, לא רק שקרי, הוא פוגע ברוח הלחימה של העם שלנו".

גנץ ניצל את הדברים גם כדי לחזור על דרישתו להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את אירועי 7 באוקטובר.

"הגיע הזמן להקים ועדת חקירה ממלכתית שתשים סוף לתיאוריות הקונספירציה, ותאפשר הפקת לקחים, כדי שלוחמים אמיצים לא יצטרכו לעולם להתמודד עוד עם מחדל נורא כזה", אמר.