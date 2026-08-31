"חציית קו אדום הגובלת בטירוף": מתקפה חריפה על שרה נתניהו

שרה נתניהו ( אוליבר פיטוסי/פלאש90 )

שרה נתניהו עוררה הערב (שני) עימות פוליטי חריף לאחר שתהתה בשידור בערוץ 14: ״איך יאיר גולן היה לבוש ומדוגם בבוקר של 7.10 כשראש הממשלה עוד לא ידע״. השאלה גררה גינוי מצד מפלגת הדמוקרטים, שדחתה את הדברים והגדירה אותם כדברי בלע ושקר.

במרכז הדברים שהשמיעה נתניהו עמדה ההשוואה בין מצבו של יאיר גולן בבוקר 7 באוקטובר לבין ראש הממשלה. נתניהו התמקדה בכך שלדבריה גולן היה ״לבוש ומדוגם״, בזמן שראש הממשלה, לפי הניסוח שלה, ״עוד לא ידע״. בדמוקרטים הגיבו ישירות לדברים ומסרו: ״מפלגת הדמוקרטים מגנה בתוקף את דברי הבלע והשקר של שרה נתניהו הערב״. בהמשך החריפו במפלגה את הטון, קשרו בין השאלה שהעלתה נתניהו לבין טענות נגד גולן, והוסיפו: ״הפצת קונספירציות נגד האלוף יאיר גולן, והשחרת גבורתו ב7 באוקטובר, הן חציית קו אדום הגובלת בטירוף״. התגובה של המפלגה הופנתה במישרין לשרה נתניהו ונמסרה בעקבות הדברים שאמרה בשידור. בדמוקרטים הציגו את דבריה לא רק כשאלה על התנהלותו של גולן באותו בוקר, אלא כטענה חמורה נגדו, ודחו אותה באופן חד.

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כך, הדברים הקצרים שנאמרו בשידור הפכו מיד לעימות ישיר: מצד אחד, השאלה של שרה נתניהו על הופעתו של גולן ועל מועד ידיעתו של ראש הממשלה; מצד שני, גינוי של הדמוקרטים, שלא קיבלו את עצם הצגת הדברים והשיבו במילים חריפות.

במפלגה בחרו להתמקד בשתי נקודות: הגדרת הדברים כ״בלע ושקר״, והטענה כי מדובר ב״הפצת קונספירציות״ ובהשחרת גבורתו של גולן. מבחינת הדמוקרטים, לא מדובר רק במחלוקת על ניסוח או על שאלה שנאמרה בשידור, אלא בחציית קו אדום, כפי שהבהירו בדבריהם.