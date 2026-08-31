מביך: יאיר לפיד הבטיח למיקי לוי תפקיד, אבל יש בעיה

חבר הכנסת מיקי לוי הודיע הערב (שני) לחברי יש עתיד כי לא יתמודד ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. לצד הודעתו, חשף לוי כי סיכם עם יו"ר המפלגה יאיר לפיד על תפקיד חדש: אב בית הדין של יש עתיד. אלא שבחינת תקנון המפלגה מעלה כי המינוי אינו עומד בתנאים שנקבעו בו.

"אני יוצא ממש עכשיו מביתו של יאיר, לאחר פגישה אישית ומרגשת בינינו", כתב לוי. לדבריו: "סיכמנו כי לא אהיה ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה. יאיר ביקש שאכהן כאב בית הדין של המפלגה, והסכמתי בשמחה".

אלא שסעיף 95 בתקנון יש עתיד קובע תנאי כשירות ברורים למי שעומד בראש בית הדין של המפלגה. לפי הסעיף: "נשיא בית הדין יהא שופט בדימוס או עורך דין בעל ותק של 15 שנים לפחות". מיקי לוי אינו שופט בדימוס ואינו עורך דין, ולכן אינו עומד באף אחת מההגדרות שנקבעו לתפקיד.

התקנון קובע גם כי יתר הדיינים בבית הדין יהיו עורכי דין בעלי ותק של שבע שנים לפחות. המשמעות היא שלוי אינו עומד גם בתנאים שנקבעו ליתר חברי בית הדין.

לצד שאלת הכשירות, קיימת בעיה נוספת באופן שבו הוצג המינוי. לוי כתב כי לפיד ביקש ממנו לכהן בתפקיד וכי השניים סיכמו על כך, אולם לפי סעיף 95, הסמכות למנות את נשיא בית הדין ואת חברי בית הדין אינה נתונה ליו"ר המפלגה לבדו.