נתניהו בדרך לעסקת טיעון? הליכוד בתגובה ראשונה

נתניהו בבית המשפט ( צילום: מוטי מילרוד/פלאש 90 )

בליכוד דחו הערב (שני) בחריפות את דבריה של חברת הכנסת טלי גוטליב, שטענה בהקלטות מאירוע סגור כי לראש הממשלה בנימין נתניהו יש עסקה, שבמסגרתה יקבל חנינה בתמורה לוויתור על הרפורמה המשפטית.

במפלגה מסרו: "לגבי הטענה של ח״כ גוטליב כאילו יש עסקת טיעון נסתרת, אז כמובן שמדובר בשקר מוחלט חסר כל בסיס". דברי הליכוד הגיעו לאחר שב"מהדורה המרכזית" של חדשות 12 פורסמו הקלטות בלעדיות של גוטליב, שבהן נשמעה תוקפת את נתניהו בסוגיית הרפורמה המשפטית. ההקלטות תועדו במהלך אירוע סגור שנערך אתמול, ובו טענה חברת הכנסת בפני תומכיה כי בידיו של ראש הממשלה נמצאת עסקה הנוגעת למשפטו הפלילי. "לא סתם ראש הממשלה מבקש לדחוף אותי, הוא יודע שהמיצוב שלי גבוה ברשימה הזו כי אני רוצה להיות שרת המשפטים, אבל יש לו עסקה ביד", אמרה גוטליב בהקלטות.

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בהמשך הציגה גוטליב את הטענה באופן מפורש ואמרה: "תרשמו מה שאני אומרת לכם, ראש הממשלה יקבל חנינה, ובלבד שלא תהיה רפורמה משפטית, ובלבד שלא תהיה נגיעה, ואילו קטנה ביותר, בשופטי בג"ץ ובסמכויות שלהם, זו האמת הכואבת".

על פי הפרסום, נתניהו זיהה כי גוטליב עלולה להוות עבורו בעיה בבחירות ופעל כדי לדחוק אותה למקום נמוך יותר ברשימת הליכוד. המהלך הצליח באופן חלקי בלבד, כאשר גוטליב עדיין נמצאת במקום שנחשב ריאלי לקראת הבחירות לכנסת הבאה.

כעת, לאחר פרסום ההקלטות, בליכוד בחרו להגיב ישירות לטענה המרכזית שהעלתה גוטליב. במפלגה לא התייחסו לדברים הנוספים שאמרה חברת הכנסת, אך שללו לחלוטין את טענתה לקיומה של עסקה נסתרת והגדירו אותה כ"שקר מוחלט חסר כל בסיס".