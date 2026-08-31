אחרי הפגישה: הח"כ הוותיק מיש עתיד מודיע על פרישה

חבר הכנסת מיקי לוי הודיע הערב (שני) לחברי הכנסת של יש עתיד כי לא יהיה ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. לוי, שנמנה לדבריו עם מייסדי המפלגה ונמצא בה מאז 2011, מסר כי ההחלטה התקבלה לאחר פגישה אישית עם יו"ר יש עתיד יאיר לפיד.

"חברים שלי, משפחת יש עתיד היקרה, אני יוצא ממש עכשיו מביתו של יאיר, לאחר פגישה אישית ומרגשת בינינו", פתח לוי את הודעתו. "סיכמנו כי לא אהיה ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה. יאיר ביקש שאכהן כאב בית הדין של המפלגה, והסכמתי בשמחה".

לוי הדגיש כי למרות סיום דרכו ברשימה לכנסת, אין בכוונתו לעזוב את יש עתיד. "אני לא אהיה ברשימה, אבל אני נשאר ביש עתיד. נשאר חלק מהבית הזה, מהדרך ומהערכים שלנו", כתב.

לדבריו, הוא מתכוון לקחת חלק גם במערכת הבחירות הקרובה ולפעול עם אנשי השטח של המפלגה למען הצלחתה. לוי הזכיר כי הוא נמצא ביש עתיד מאז הקמתה: "מאז שנת 2011 אני כאן, מראשית הדרך, ונמנה עם מייסדי יש עתיד".

בהמשך הקדיש לוי חלק נרחב מהודעתו ללפיד והודה לו על השנים המשותפות. "יאיר, אחי היקר, אני רוצה לומר לך תודה. תודה על האמון שנתת בי לאורך כל השנים. תודה על ההזדמנות להיות שותף לדרך, לשרת את המדינה בתפקידים משמעותיים ולהיות חלק מהמסע המיוחד הזה".

לוי הוסיף בפנייה ללפיד: "היית לי חבר, שותף ואח. ואני אומר לך את זה מהלב, אני פשוט אוהב ומעריך אותך".

לסיום הבהיר כי הוא עוזב את הרשימה ללא משקעים: "אין בי כעס ואין בי מרירות. יש בי בעיקר תודה גדולה וגאווה על הדרך שעשינו יחד".

"אני לא נפרד מיש עתיד. אני לא נפרד מכם. אני רק מסיים פרק אחד במסע ארוך ומשמעותי", סיכם לוי, שצפוי להמשיך במפלגה כאב בית הדין.