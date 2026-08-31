איזנקוט נכנס למעוז הסרוג: התמיכה החדשה במפלגת "ישר"

גדי איזנקוט ( צילום: שרון לייבל/פלאש90 )

מפלגת "ישר" של גדי איזנקוט מקבלת תמיכה מתוך אחד הריכוזים הבולטים של הציונות הדתית במרכז הארץ. לסרוגים נודע הערב (שני) כי חבר מועצת העיר גבעת שמואל, גל לנצ'נר, מביע תמיכה במפלגה ובאנשיה.

ביום ראשון הקרוב, 6 בספטמבר, צפוי לנצר לארח בביתו הפרטי חוג בית עם השר לשעבר מתן כהנא, מבכירי מפלגתו של איזנקוט. במסגרת המפגש יקיים כהנא שיחה עם תושבי העיר תחת הכותרת: "פניה של מדינת ישראל לאן?". בשיחה עם סרוגים אישר לנצ'נר את תמיכתו במפלגה והסביר את עמדתו. "מדינת ישראל צריכה אנשים ישרים וטובים שיצעידו אותה", אמר. התמיכה של לנצ'נר מעניינת במיוחד על רקע העובדה שמדובר בחבר מועצה בגבעת שמואל, עיר המזוהה עם הציבור הדתי-לאומי ונחשבת לאחד הריכוזים הבולטים שלו באזור המרכז.

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גם זהותו של האורח בחוג הבית בולטת בהקשר הזה. כהנא הגיע בעצמו מהפוליטיקה המגזרית וכיום הוא נמנה עם בכירי מפלגתו של איזנקוט. ביום ראשון הוא יגיע כאמור לביתו של לנצ'נר וייפגש עם תושבים בעיר.

האירוע מגיע כאשר מפלגת "ישר" פועלת לקראת הבחירות ומבקשת לפנות גם לקהלים מתוך הציונות הדתית. כעת, לפחות בגבעת שמואל, המפלגה זוכה לתמיכה פומבית מצד נבחר ציבור מקומי.

לנצ'נר עצמו אינו מסתפק בהבעת התמיכה, אלא גם פותח את ביתו לטובת האירוע הפוליטי עם כהנא, שבו צפויים השניים לפגוש תושבים ולשוחח עמם על עתידה של המדינה.