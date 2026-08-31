אירוע חריג בעליון: ההחלטה נגד הנשיא יצחק עמית

אירוע יוצא דופן נרשם הערב (שני) בבית המשפט העליון, כאשר השופטות דפנה ברק-ארז, יעל וילנר וגילה כנפי-שטייניץ קיבלו החלטה הנוגעת לנשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, במסגרת עתירה שבה היה אחד המשיבים.

העתירה הוגשה על ידי מיכל דורות הלוי נגד יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ונגד עמית, שהיה המשיב השני בהליך. בסופו של דבר קבעו השופטות כי העתירה מוצתה והורו על מחיקתה, אולם לצד סיום ההליך הן קיבלו החלטה נוספת הנוגעת לעמית.

ההרכב החליט לחייב את עמית לשאת בהוצאות העותרת בסכום של 4,000 שקלים. בהחלטתן פירטו השופטות את השיקולים שעמדו מאחורי קביעת הסכום.

מצד אחד ציינו השופטות את מורכבות ההליך, את הרקע שפורט בעתירה, את המאמצים שנעשו לצורך איתור מועמד לתפקיד וכן את העובדה שלא התקיים בסופו של דבר דיון בעתירה. מנגד, הן נתנו משקל למשך הזמן שעבר מאז שהעתירה הוגשה ולהוצאות שלטענת העותרת נגרמו לה.

"בהתחשב, מחד גיסא, במורכבות ההליך נוכח הרקע המפורט בעתירה; במאמצים שנעשו על מנת לאתר מועמד לתפקיד; ובעובדה שלא התקיים דיון בעתירה, ומאידך גיסא, בפרק הזמן שחלף מעת הגשת העתירה וההוצאות שנגרמו לעותרת, לטענתה, אנו מחייבות את המשיב 2 לשאת בהוצאות העותרת בסכום של 4,000 ש"ח", כתבו השופטות.