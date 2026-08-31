בעקבות התקלה הארצית: מועצה ראשונה נערכת לחלוקת מים לתושבים

התקלה הכלל-ארצית במערכת אספקת המים של חברת 'מקורות' מגיעה גם לתושבי מועצה אזורית בנימין: במועצה הוציאו הודעה חריגה לתושבים, בעקבות עומס כבד שנוצר על מערכות המים באזור ושיבושים משמעותיים הכוללים הפסקות מים נרחבות ביישובים.

בהודעת המועצה נקראו התושבים לגלות אחריות אישית ולצמצם את צריכת המים למינימום הנדרש, כולל הנחיה מפורשת לוודא כי מערכות ההשקיה הביתיות והציבוריות סגורות לחלוטין.

במקביל, באגף תשתיות זורמות ובגורמי החירום של המועצה האזורית בנימין פועלים בתיאום מלא מול חברת 'מקורות' ורשות המים, ונערכים למתן מענה חירום ולפתיחת נקודות לחלוקת מים ביישובים שבהם יירשם מחסור.