לא תאמינו עם מי וינטר מנהל מו"מ לריצה משותפת

עיתונאי i24NEWS נדב אלימלך מדווח על התפתחות במערכת הפוליטית, שלפיה מתנהלים מגעים לאיחוד בין תת-אלוף במיל' עופר וינטר לבין מוטי לייטנר, העומד בראש מפלגת "הציבור החרדי".

מפלגת "הציבור החרדי" הוקמה כחלק מניסיון להציב חלופה למפלגות החרדיות הקיימות, כאשר היא מניפה את הדגל של שילוב וקידום לימוד תורה לצד שירות פעיל בצה"ל.

המסר המרכזי של המפלגה מתכתב באופן ישיר עם תפיסתו של וינטר, הדוגלת אף היא בשילוב בין עולם התורה לבין התגייסות למשימות הביטחון והגנה על המדינה.

על פי ההערכות במערכת הפוליטית, הצטרפותו של לייטנר וריצה משותפת עמו עשויות להביא עמן כוח אלקטורלי משמעותי של מנדט.