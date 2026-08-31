בעקבות הדרמה: משפחתה של היימנוט קסאו בהודעה לציבור

היימנוט קסאו ( (צילום: ללא קרדיט) )

ברקע איתורו הלילה בשלום של יהלי סופר, הילד בן ה-10 מפתח תקווה שנחטף על פי החשד לבני ברק והוחזר לביתו בתום דרמה נרחבת, במטה להחזרת היימנוט קסאו מגיבים ברגשות מעורבים. בעוד שבמשפחה מביעים שמחה על סופו המהיר והחיובי של האירוע, הכאב הפרטי מציף מחדש את העובדה שהיימנוט עדיין לא חזרה הביתה – כעת ביום ה-918 להיעלמותה.

טספיה קסאו, אביה של היימנוט, פרסם הודעה מרגשת וכואבת שבה התייחס ליכולת של כוחות הביטחון לפעול במהירות ובאפקטיביות באירועים דחופים, לצד התסכול המתמשך מתיק החקירה של בתו שנעלמה במרץ 2024. "פעם נוספת זכינו לראות סוף טוב לאאירוע מפחיד ועוד ילד שנמצא בריא ושלם", אמר האב. "פעם נוספת אני ומשפחתי שמחים עבור אנשים שאני לא מכיר ומנסים לעצור את הדמעות עבורנו. זה מה שקורה כאשר מנהלים חקירה מיידית ואפקטיבית בעת התראה חמורה שכזו. במקרה הזה הילד קצת יותר גדול ממה שהיימנוט הייתה עת נחטפה, עתה היימנוט כבר גדולה ממנו בכמעט שנתיים".

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קריאה לשב"כ ולציבור הרחב

ערב פתיחת שנת הלימודים החדשה, הפנה האב קריאה ישירה לכוחות הביטחון ולציבור הרחב בישראל להמשיך ולא לשכוח את בתו שנעלמה ב-25 בפברואר 2024.

"ערב תחילת שנת הלימודים אני שב וקורא לשב"כ לקחת אחריות על חקירת התיק כדי לכפר על מה שלא נעשה ב-25/02/2024", דורש טספיה. "אני מבקש שוב מעם ישראל להרים מחר בלון אדום עבור היימנוט בבתי הספר, במשרדים ובבתים ולהמשיך להיות איתנו ולצידנו".