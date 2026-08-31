טלי גוטליב מאשרת: הייתי שוקלת הצעה ממפלגה אחרת

טלי גוטליב ( חיים גולדברג/פלאש90 )

חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד יצאה הערב (שני) במתקפה חריגה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, וטענה כי הוא פעל לסיכול מועמדותה בפריימריז, מידר אותה מקמפיין המפלגה וכבר החליט שלא לאפשר לה לכהן כשרת המשפטים או כיו"ר ועדת החוקה. לצד זאת, גוטליב הבהירה כי אם תקבל הצעה ריאלית ממפלגה אחרת, היא תשקול אותה.

"לכל הפונים והשואלים. מסירותי האדירה לרה״מ ולממשלת הימין היתה אדירה תמיד. נשכבתי על הגדר כך ממש עבור רה״מ וממשלת הימין", כתבה גוטליב. לדבריה, "אינני מצפה למחיאות כפיים אך בוודאי לא אסכים להיות אסקופא נדרסת". בהמשך הפנתה גוטליב טענה ישירה כלפי נתניהו וסביבתו: "רה״מ קיבל את עצת סביבתו לסכל אותי בסיכול ממוקד בפריימריז". היא ציינה כי למרות זאת הגיעה למקום ה-12 בפריימריז, וכי בעקבות השריונים היא נמצאת במקום ה-20. גוטליב המשיכה וטענה כי לאחר מכן מודרה גם ממערכת הבחירות: "לצערי רה״מ כפי זכותו מידר אותי מקמפיין הליכוד, ואנשי הקמפיין החליטו לא לגעת בחובתינו לרסן את כוחו של בגץ". לטענתה, אנשי הקמפיין אף "ממשיכים לתדרך נגדי ולהציגני ככח מחליש בליכוד".

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אלא שהאמירה החריגה ביותר הגיעה בהמשך, כאשר גוטליב התייחסה לעתידה הפוליטי ולטענתה בנוגע לתפקידים שנתניהו אינו מתכוון להעניק לה. "רה״מ גמר אומר לא לאפשר לי להיות שרת המשפטים ואפילו לא יו״ד וועדת חוקה, והחליט לדחוק אותי לקצה מוסתר מאחור. זו זכותו של רה״מ".

לסיום השאירה גוטליב פתח גם לאפשרות של מעבר למפלגה אחרת: "ככל שהייתי מקבלת הצעה ריאלית ממפלגה שהיתה מכבדת את כוחי האלקטורי ואת יכולתי המובהקת ב״ה להיות שרה בתפקיד רב חשיבות, בשם הבוחרים שלי הייתי שוקלת זאת בכובד ראש".

עם זאת, גוטליב הדגישה כי נכון לעכשיו האפשרות הזו אינה עומדת על הפרק: "בינתיים אין הצעה כזו