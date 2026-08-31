סקר מנדטים חדש: כך משתנה גוש הימין במקרה של איחוד

הקואליציה ( יונתן זינדל/פלאש90 )

סקר מנדטים חדש של מכון קנטאר, שנערך בקרב מדגם מייצג של בני 18 ומעלה בישראל, מציג את תמונת המנדטים הנוכחית, ולצדה מספר תרחישים שבוחנים כיצד חיבורים שונים בין המפלגות עשויים לשנות את מפת הכנסת.

לפי התרחיש הבסיסי בסקר, מפלגת “ישר” בראשות גדי איזנקוט מובילה עם 24 מנדטים, ואחריה הליכוד בראשות בנימין נתניהו עם 23 מנדטים. מפלגת “ביחד” בראשות נפתלי בנט מקבלת 15 מנדטים, הדמוקרטים בראשות יאיר גולן עם 11 וישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן עם 9. יהדות התורה בראשות משה גפני מקבלת 8 מנדטים, עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר 7, הרשימה המשותפת 7 וש”ס בראשות אריה דרעי 7. הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ’ מקבלת 5 מנדטים ורע”ם בראשות מנסור עבאס 4. מתחת לאחוז החסימה נמצאות בית ציוני, המילואימניקים בראשות חילי טרופר ורועי הנדל עם 2.7%, כחול לבן בראשות בני גנץ והאחדות בראשות גלעד ארדן עם 2.6%, נעם לישראל בראשות עופר וינטר עם 2.1%, הכלכלית החדשה בראשות ירון זליכה עם 1.5% והציבור החרדי בראשות מוטי לייכטר עם 1.5%. בחלוקה לגושים המופיעה בסקר, מפלגות האופוזיציה עומדות על 59 מנדטים, המפלגות הערביות על 11 וגוש הקואליציה על 50.

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ומה קורה בתרחישים?

בתרחיש שבו הציונות הדתית מתמודדת יחד עם זהות בראשות משה פייגלין, הרשימה המאוחדת מקבלת 7 מנדטים. בתרחיש הזה ישר מקבלת 24, הליכוד 23, ביחד 15, הדמוקרטים 11, ישראל ביתנו 9, יהדות התורה 8, עוצמה יהודית 7, הרשימה המשותפת 7, ש"ס 7 ורע"ם 4.

בתרחיש נוסף, שבו הציונות הדתית מתמודדת יחד עם מפלגת "נעם לישראל" בראשות עופר וינטר, הרשימה המשותפת מקבלת 7 מנדטים. יתר המפלגות המרכזיות נשארות עם נתונים דומים: ישר 24, הליכוד 23, ביחד 15, הדמוקרטים 11, ישראל ביתנו 9, יהדות התורה 8, עוצמה יהודית 7, הרשימה המשותפת 7, ש"ס 7 ורע"ם 4.

הסקר בחן גם מספר מפלגות מתחת לאחוז החסימה בכל אחד מהתרחישים, ובהן חיבורים ורשימות נוספות שעשויים להשפיע על חלוקת המנדטים אם יעברו את הרף.