דיונים בבית הלבן: טראמפ שוקל מהלך חדש נגד איראן

הבית הלבנה כמרקחה, וסבלנותו של הנשיא טראמפ פוקעת. לאחר המתקפות הליליות, החלפת המהלומות וההודעות הלוחמניות ברשתות, בסביבת הנשיא טראמפ מדווחים כי מחלקת המלחמה הציגה לנשיא תוכניות מבצעיות חדשות, וכי הנשיא שוקל לצאת לפעולה צבאית נוספת נגד איראן.

על פי שורה של דיווחים ממקורבים לנשיא ולבית הלבן, במהלך היום הגיעו אל הבית הלבן בכירים מהפנטגון, והציגו בפני הנשיא תוכניות מבצעיות עדכניות, וכי הנשיא שוקל לצאת למה שמתואר כ'מבצע הכנעה' כנגד המשטר האיראני.

הדברים מגיעים לאחר עליה משמעותית ברף הטמפרטורה בין הצדדים לאחר קרוב לחודש של דעיכת הסכסוך. מוקדם יותר היום הודיע ואנס כי הנשיא טראמפ מנסה לרמוז לאיראנים לשנות את התנהלותם, אחרת ישלמו מחיר כבד, ייתכן שלכך רמזו גם הנשיא וגם סגנו.

על פי הדיווחים בבית הלבן שוקלים תקיפות שיגרעו מאיראן לחלוטין את היכולת לאיים על השיט במצרי הורמוז, במיוחד לאחר הניסיון אמש לשגר טילים מפזרי מוקשים אל תוך הים.