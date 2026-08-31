מנסור עבאס ( יונתן זינדל / פלאש90 )

בליכוד תקפו הערב (שני) את יואב סגלוביץ’, על רקע הצטרפותו לרע”מ בראשות מנסור עבאס, והפנו את האש גם לעבר גדי איזנקוט ואביגדור ליברמן.

“גם סגלוביץ׳ לא יסתיר את העובדה שמנסור עבאס לא מוכן להכיר בחמאס וחיזבאללה כארגוני טרור ודוחף להקים מדינה פלסטינית”, נמסר מטעם הליכוד. בהמשך ההודעה קשרו בליכוד בין עמדותיו של עבאס לבין האפשרות להקמת ממשלה עתידית יחד עם מפלגות נוספות. “יחד עם אייזנקוט וליברמן הם הולכים להקים ממשלת מדינה פלסטינית”, טענו במפלגה.

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המתקפה מגיעה על רקע החיבור בין סגלוביץ’ לרע”מ, שהפך לרשמי לאחר תקופה של מגעים בין הצדדים. סגלוביץ’ צפוי להשתלב ברשימת המפלגה לקראת הבחירות הקרובות.

הסוגיה הפלסטינית כבר עמדה במוקד העימות הפוליטי סביב רע”מ בימים האחרונים. עבאס קרא להכרה במדינה פלסטינית, בעוד איזנקוט הגיב לדבריו והצהיר כי בממשלה שיקים לא תקום מדינה פלסטינית.