נתניהו חושף: זו הסיבה שלא העירו אותי ב-7 באוקטובר

ראש הממשלה נתניהו ( צילום: חיים גולדברג/ פלאש 90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב (שני) לשעות שקדמו למתקפת 7 באוקטובר, וטען כי הסיבה שבכירי מערכת הביטחון לא העירו אותו למרות הסימנים שהתקבלו, הייתה החשש מהתגובה שיורה עליה ומהאפשרות שזו תוביל לחילופי אש עם חמאס.

לדברי נתניהו, לפני המתקפה התקבלו סימנים רבים שהעידו על האפשרות שחמאס עומד לתקוף. הוא ציין את הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, ראש השב"כ לשעבר רונן בר וראש אמ"ן לשעבר אהרן חליוה כמי שלדבריו ידעו על הסימנים. נתניהו טען כי למרות זאת, לא התקבלה החלטה להעיר אותו ולעדכן אותו בהתפתחויות. לדבריו, הסיבה לכך נחשפה בפרוטוקול של דברים שאמר רונן בר, שהועבר לבג"ץ במסגרת מחלוקת בין השניים. נתניהו ציטט מתוך הדברים שיוחסו לבר: "קודם כול להיות במוכנות בינונית חשאית כדי לא ליצור מיסקלקולציה", ובהמשך: "מוכנות לתגובה, לעת עתה להימנע מפעילות רחבה כדי להימנע ממיסקלקולציה".

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ראש הממשלה טען כי בבסיס ההתנהלות עמדה התפיסה שלפיה חמאס מורתע, ולכן בכירי מערכת הביטחון לא האמינו שהארגון אכן עומד לצאת למתקפה.

לדבריו, אותם בכירים ידעו שאם יעירו אותו, הוא יורה על תגובה משמעותית: "הם ידעו בדיוק מה אני אעשה. הם ידעו שאני אפעיל שם את חיל האוויר ואני אעיר את כל צה"ל ואני לא אתן למישהו להתקרב לגדרות, נהרוג אותם מיד".

נתניהו טען כי החשש היה שתגובה כזו תוביל דווקא למתקפה או לחילופי אש עם חמאס, ולכן ביקשו להימנע ממנה. את דבריו סיכם בקביעה: "אם היו מעירים אותי, הכול היה נראה אחרת. וזה הסיפור של השבעה באוקטובר".