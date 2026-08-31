מכבי תל אביב חוגגת: 0:2 על מכבי חיפה במחצית

מכבי תל אביב מובילה הערב (שני) 0:2 על מכבי חיפה, לאחר מחצית ראשונה שבה דור פרץ כבש פעמיים והעניק לצהובים יתרון משמעותי. מנגד, הירוקים כבר מצאו את הרשת, אך השער של סילבה קאני נפסל בעקבות נבדל.
בדקה ה-14 קיבלה מכבי תל אביב הזדמנות לעלות ליתרון. פדראו הכשיל את הליו וארלה בתוך הרחבה, והשופט שניר לוי הצביע על הנקודה הלבנה לאחר בדיקה ב-VAR. פרץ ניגש לבעיטה, עומרי גלזר זינק לפינה הנכונה, אך הכדור היה חזק מספיק כדי להיכנס לרשת, 0:1 לצהובים.
עוד קודם לכן מכבי חיפה חשבה שהיא זו שעולה ראשונה על לוח התוצאות, כאשר סילבה קאני כבש, אך השער נפסל בשל נבדל.
בדקה ה-40 הגיע השני של מכבי תל אביב, ושוב היה זה פרץ. מוחמד עלי קמארה שלח כדור עומק לעבר הקשר, שהשתלט עליו עם החזה וסיים בבעיטה לפינה הרחוקה של גלזר, 0:2.
עבור פרץ מדובר בפתיחת עונה מרשימה במיוחד. אחרי משחק וחצי בלבד, קשר מכבי תל אביב כבר עומד על חמישה שערי ליגה.
עוד לפני שריקת הפתיחה נערך טקס לכבוד אייל גולסה, שהודיע על פרישה מכדורגל. גולסה עלה לכר הדשא יחד עם אשתו וילדיו וקיבל תמונה ממוסגרת מאבי ריקן ודור פרץ, ששיחקו לצדו במכבי תל אביב.
מכבי תל אביב פתחה עם רועי משפתי, נועם בן הרוש, מוחמד עלי קמארה, רז שלמה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, דור פרץ, עידו שחר, הליו וארלה, אושר דוידה ואסטר סוקלר.
מכבי חיפה עלתה עם עומרי גלזר, יילה בטאי, פדראו, נייג'ל לונווייק, צונאמי, ירין לוי, איתן אזולאי, ברוניניו, קני סייף, קנג'י גורה וסילבה קאני.