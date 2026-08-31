מכבי תל אביב חוגגת: 0:2 על מכבי חיפה במחצית

מכבי תל אביב מובילה הערב (שני) 0:2 על מכבי חיפה, לאחר מחצית ראשונה שבה דור פרץ כבש פעמיים והעניק לצהובים יתרון משמעותי. מנגד, הירוקים כבר מצאו את הרשת, אך השער של סילבה קאני נפסל בעקבות נבדל.

בדקה ה-14 קיבלה מכבי תל אביב הזדמנות לעלות ליתרון. פדראו הכשיל את הליו וארלה בתוך הרחבה, והשופט שניר לוי הצביע על הנקודה הלבנה לאחר בדיקה ב-VAR. פרץ ניגש לבעיטה, עומרי גלזר זינק לפינה הנכונה, אך הכדור היה חזק מספיק כדי להיכנס לרשת, 0:1 לצהובים.

עוד קודם לכן מכבי חיפה חשבה שהיא זו שעולה ראשונה על לוח התוצאות, כאשר סילבה קאני כבש, אך השער נפסל בשל נבדל.

בדקה ה-40 הגיע השני של מכבי תל אביב, ושוב היה זה פרץ. מוחמד עלי קמארה שלח כדור עומק לעבר הקשר, שהשתלט עליו עם החזה וסיים בבעיטה לפינה הרחוקה של גלזר, 0:2.

עבור פרץ מדובר בפתיחת עונה מרשימה במיוחד. אחרי משחק וחצי בלבד, קשר מכבי תל אביב כבר עומד על חמישה שערי ליגה.