יואב סגלוביץ' מצטרף לרע"ם: "שותפות פוליטית"

יואב סגלוביץ' ( צילום: יונתן זינדל )

יואב סגלוביץ' הודיע הערב (שני) באופן רשמי כי הוא מצטרף למפלגת רע"ם, זאת לאחר המגעים בין הצדדים. סגלוביץ' הבהיר כי מדובר בהצטרפות אישית שלו למפלגה, ולא בחיבור בין שתי סיעות.

"לא ניתן להוביל תיקון במדינה ללא חיבור, כולל חיבור פוליטי", הסביר סגלוביץ' את החלטתו. לדבריו, המהלך נועד לשנות את האופן שבו מתקיימת השותפות הפוליטית בין יהודים לערבים. סגלוביץ' הדגיש כי הוא מבקש לשנות גם את גבולות השיח הקיימים: "אני רוצה במפורש לשבור את הפרדיגמה של קווי הגבול וקווי השיח. כן, אני רוצה לשבור גם את הפרדיגמה כיצד מייצרים שותפות פוליטית". בהמשך הבהיר סגלוביץ' את אופי המהלך ואמר: "אני לא מתחבר לרשימת רע"ם עם סיעה, אני אישית מצטרף לרע"ם".

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לדבריו, הוא מודע לכך שההחלטה עשויה להיתפס כחולשה מבחינה פוליטית, אך הוא רואה אותה באופן הפוך: "יש שיגידו שיש בכך חולשה פוליטית, אך מבחינתי יש כאן כוח ועוצמה רבים יותר".