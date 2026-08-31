דיווח: טלי גוטליב בדרך למפלגה אחרת

טלי גוטליב ( צילום: חיים גולדברג/ פלאש 90 )

טלטלה בתוך תנועת הליכוד: פרשן חדשות 12, עמית סגל, חושף כי לאחר שחוותה אכזבה מתוצאות הפריימריז האחרונים בליכוד, חברת הכנסת טלי גוטליב מנהלת מגעים לבחינת מעבר למפלגה אחרת.

הרקע: האכזבה מהפריימריז והמתקפה על סביבת נתניהו כזכור, בבחירות המקדימות (הפריימריז) שנערכו לאחרונה בתנועת הליכוד, נבחרה ח"כ טלי גוטליב למקום ה-20 ברשימה הארצית. התוצאה נחשבה עבורה לאכזבה יחסית, שכן בסקרים המוקדמים בקרב המתפקדים סומנה גוטליב כמי שמסוגלת להתברג בצמרת הרשימה ואף בעשירייה הראשונה. בנוסף, לאחר כניסת השיריונים השונים המוקצים לראש הממשלה בנימין נתניהו והמחוזות, מיקומה בפועל ברשימה לכנסת צפוי להידחק לאחור.

עוד באותו נושא חיים כץ בתגובה ראשונה לסערה בליכוד חדשות סרוגים

מיד לאחר פרסום התוצאות, גוטליב לא הסתירה את זעמה ויצאה במתקפה פומבית נגד סביבתו של ראש הממשלה. בדברים שפרסמה טענה כי נעשו ניסיונות מכוונים להחליש אותה בקרב המתפקדים: "גם אם סביבת רה״מ ממש התאמצה לסכל ולהחליש אותי, גם אם כל הקולות המאוגדים בדילים קיבלו הוראה לא לסמן אותי, וגם אם אני היחידה שלא נשלח מסר מרה״מ לחזק אותה, בוחרי הליכוד נלחמו עליי".

כעת, לפי חשיפתו של עמית סגל, נראה כי המתח והתסכול מתוצאות הפריימריז מובילים את גוטליב לבחון מחדש את עתידה הפוליטי מחוץ לשורות מפלגת השלטון.