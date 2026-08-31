הרב שמואל אליהו ללוחמי גבעתי שסירבו: "גאה בכם"

הרב שמואל אליהו העניק היום (שני) גיבוי ללוחמי גדוד רותם בחטיבת גבעתי, שסירבו לעלות לנגמ"ש מסוג נמ"ר בשל נוכחותה של פרמדיקית. הרב שוחח עם הלוחמים וחיזק אותם בעקבות החלטתם.

"אני רוצה לומר לכל החיילים הגיבורים שלא עלו על הנמ"ר שיש בתוכו פרמדיקית, אנחנו גאים בכם, פשוט גאים בכם", אמר הרב אליהו ללוחמים.

הרב הסביר כי מבחינתו, הסוגיה אינה נוגעת רק לרמה הרוחנית של החיילים עצמם, אלא גם להתנהלותו של צה"ל. לדבריו, אם הצבא רוצה לנצח, עליו לדעת לכבד את החיילים המשרתים בו ואת הערכים שלהם.

בהמשך התייחס הרב אליהו להצבת נשים בתוך כלים משוריינים צפופים במהלך לחימה, וטען כי הדבר אינו נכון מבחינה מבצעית והלכתית. לדבריו, הכנסת פרמדיקית לנמ"ר היא פתרון שפוגע בלחימה, בכבודם של החיילים והחיילות ובאפשרות לשלב חרדים בצה"ל.