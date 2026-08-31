הרב שמואל אליהו ללוחמי גבעתי שסירבו: "גאה בכם"

הרב שמואל אליהו העניק היום (שני) גיבוי ללוחמי גדוד רותם בחטיבת גבעתי, שסירבו לעלות לנגמ"ש מסוג נמ"ר בשל נוכחותה של פרמדיקית. הרב שוחח עם הלוחמים וחיזק אותם בעקבות החלטתם.
"אני רוצה לומר לכל החיילים הגיבורים שלא עלו על הנמ"ר שיש בתוכו פרמדיקית, אנחנו גאים בכם, פשוט גאים בכם", אמר הרב אליהו ללוחמים.
הרב הסביר כי מבחינתו, הסוגיה אינה נוגעת רק לרמה הרוחנית של החיילים עצמם, אלא גם להתנהלותו של צה"ל. לדבריו, אם הצבא רוצה לנצח, עליו לדעת לכבד את החיילים המשרתים בו ואת הערכים שלהם.
בהמשך התייחס הרב אליהו להצבת נשים בתוך כלים משוריינים צפופים במהלך לחימה, וטען כי הדבר אינו נכון מבחינה מבצעית והלכתית. לדבריו, הכנסת פרמדיקית לנמ"ר היא פתרון שפוגע בלחימה, בכבודם של החיילים והחיילות ובאפשרות לשלב חרדים בצה"ל.
הרב התייחס גם לתנאים בתוך הכלי הסגור, שבהם החיילים נדרשים לדבריו לשהות, לישון ולהתפנות, וטען כי מצב כזה פוגע בצניעות ובמיקוד המבצעי של הלוחמים.
לדברי הרב אליהו, העמדה הזו כבר הוצגה בעבר בפני הדרגים הבכירים במערכת הביטחון. הוא הוסיף כי להחלטת לוחמי גבעתי עשויה להיות השפעה גם על חיילים וחיילות נוספים.
"בזכותכם הרבה חיילים מסורתיים שלא למדו להיאבק על אמונתם ירוויחו, וכך גם אלפי בנות שנזרקות למצבים כאלה וצניעותן נפגעת", אמר.
בסיום דבריו קרא הרב ללוחמים להמשיך לעמוד על החלטתם: "במאבק שלכם אתם מגינים על אלפים. אל תחזרו בכם בשום אופן".