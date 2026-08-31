עמית סגל חושף: החיבור שנבדק ועשוי לשנות את התמונה

שמונה ימים בלבד לפני סגירת הרשימות, הפרשן הפוליטי עמית סגל חשף הערב (שני) כי בגוש השינוי ממשיכים לבדוק בסקרים אפשרות לחיבור בין מפלגת "ישר" של גדי איזנקוט לבין מפלגת "ביחד" של נפתלי בנט ויאיר לפיד.

לפי סגל, האפשרות הזו נבדקת שוב ושוב בימים האחרונים, והיא עדיין נמצאת על השולחן למרות הזמן הקצר שנותר עד לסגירת הרשימות.

סגל הסביר כי מבחינת איזנקוט, לחיבור כזה עשויים להיות מספר יתרונות משמעותיים. בראש ובראשונה, הוא עשוי להכריע סופית את שאלת ההובלה בינו לבין בנט, שעדיין קיימת לגביה לדבריו מידה מסוימת של ספק.

בנוסף, חיבור של המפלגות עשוי להפוך את איזנקוט לראש המפלגה הגדולה ביותר בישראל. לפי הפרשנות של סגל, מצב כזה גם עשוי להציב את נתניהו בפני בעיה, שכן ניסיון של הליכוד להגדיל את כוחו כדי לסגור את הפער עלול לבוא על חשבון מפלגות אחרות בגוש ולהעמיד אותן בסכנה שלא לעבור את אחוז החסימה.

נקודה נוספת נוגעת לאביגדור ליברמן. לדברי סגל, אם תקום רשימה גדולה שתגיע ליותר מ-30 מנדטים, הדבר עשוי להקשות על ליברמן להצדיק את רצונו להיות ראש הממשלה מול מפלגה גדולה משמעותית.

סגל ציין כי בעבר התפיסה הייתה שחיבורים מהסוג הזה מקטינים את גוש השינוי. אלא שלדבריו, ברוב הסקרים שבהם נבדקה האפשרות, אם לא בכולם, החיבור אינו מוריד מכוחו הכולל של הגוש.

בשלב זה מדובר באפשרות שנבדקת בסקרים בלבד. סגל ציין כי ממפלגותיהם של איזנקוט ובנט לא נמסרה תגובה.