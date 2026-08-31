ניצחון לישראל כ"ץ: בר כליפא מונה לאלוף פיקוד מרכז

לפני מספר שבועות יצר שר הביטחון כ"ץ סערה כאשר הודיע על החלפתו של אלוף פיקוד המרכז הנוכחי, האלוף אבי בלוט, בבאלוף דדו בר כליפא. הרמטכ"ל זמיר יצא אז בחריפות נגד המהלך, אך כעת מינוי של כליפא אושר רשמית.

ההחלטה בסופו של סבב המינויים של צה"ל מגיעה לאחר התנגשות לא מבוטלת בין שר הביטחון כ"ץ לרמטכ"ל בעקבות 'הצנחתו' של כליפא לתפקיד במהלך שידור, אך כעת אושר מינויו באופן סופי.

למרות השיח סביב הדרך בה הציף השר כ"ץ את שמו לתפקיד, כליפא נחשב לקצין התקפי, נחוש ומוערך על ידי רבים. הוא שירת במגוון של תפקידי לוחמה ופיקוד בכיר, ופיקד בעצמו על וצבת "געש" בזמן המלחמה ברצועה.

האלוף דוד (דדו) בר כליפא נולד בשנת 1976 והתגייס בשנת 1995 לחטיבת 'גולני', מאז הספיק לעבור במגוון של תפקידים ביצועיים משמעותיים, הוא החל את מסלולו בפיקוד הבכיר בשנת 2008, אז התמנה לראשונה למפקד גדוד לוחם, והמשיך משם עד לצמרת הצבא:

2008-2010 – שירת כמפקד גדוד "שקד" בחטיבת "גבעתי".

2010-2012 – שירת כמפקד בסיס האימונים של חטיבת "גבעתי".

2012-2014 – שירת כקצין הקישור של זרוע היבשה לחיל הנחתים של ארצות הברית.

2014-2016 – שירת כמפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה.

2017-2019 – שירת כמפקד חטיבת "גבעתי".

2019-2022 – שירת כמפקד עוצבת "סיני" וכמפקד קורס פיקוד ומטה "אלון" ("פום").

2022-2024 – שירת כמפקד עוצבת "געש" (36) פיקד והוביל את עוצבת "געש" בתמרון במרכז רצועת עזה.

כיום משרת כראש אגף כוח האדם מאז נובמבר 2024.

האלוף כליפא גם השלים בזמן השירות שני תארים מתקדמים והינו בוגר המכללה לביטחון לאומי, בעל תואר ראשון במנהל עסקים מהקריה האקדמית אונו ותואר שני במדעי המדינה באוניברסיטת חיפה.