התקלה באספקת המים: רשות המים בעדכון דחוף לציבור

( יצחק הררי / פלאש90 )

בהמשך להפסקה הזמנית בפעילות מתקני ההתפלה שנרשמה היום בשל תנאי מזג האוויר, התקיימה הערכת מצב נוספת בראשות שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן, מנכ״ל המשרד יוסי דיין, ובשתתפות נציגי רשות המים וחברת מקורות.

במהלך הערכת המצב נמסר כי שני מתקני ההתפלה בשורק כבר שבים לפעילות מלאה. בנוסף, שני מתקני ההתפלה בפלמחים ובאשדוד צפויים אף הם לשוב לפעילות מלאה עוד במהלך הערב. במשרד האנרגיה התייחסו גם לאזור ירושלים, שם נרשמו שיבושים נקודתיים בחלק מהשכונות, וציינו כי המאגרים צפויים להתמלא מחדש עד השעה 22:00.

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שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן מסר בתום הערכת המצב: ״משק המים של ישראל הוא איתן, ועל אף נזקי מזג האוויר שהביאו לשיבושים בפעילות מתקני ההתפלה, פעלנו להבטיח את אספקת המים כסדרה״.