למרות הסקרים: מצטרף חדש למפלגתה של השכל

סא”ל במיל’ תומר ברוק למפלגתה של השכל ( צילום: שירן פרץ )

סא"ל במיל' תומר ברוק, מפקד גדוד 8149, שנלחם בעוטף ב-7 באוקטובר ונפצע במהלך מלחמת חרבות ברזל, מצטרף הערב (שני) לפוליטיקה ולמפלגת "ישראל תחילה" בראשות ח"כ שרן השכל.

ברוק, בן 45, נשוי ואב לשבעה, הוא איש הייטק וקצין מילואים ותיק. את שירותו הסדיר עשה בחטיבת הצנחנים, ולאורך השנים השתתף בשורת מערכות ומבצעים, בהם הלחימה בדרום לבנון, מבצע חומת מגן, עמוד ענן וצוק איתן. בבוקר 7 באוקטובר 2023, לאחר מתקפת חמאס, הקפיץ ברוק את גדוד המילואים שעליו פיקד במסגרת החטיבה הדרומית באוגדת עזה. הגדוד פעל במספר מוקדים בעוטף בחיפוש אחר מחבלים וניצולים ובהשבת השליטה באזור. בהמשך הועבר הגדוד לגזרת ג'נין, שם נפצע ברוק מירי צלף ונדרש לתהליך שיקום ממושך. מאז פציעתו המשיך בפעילות ציבורית, בין היתר בנושאים הקשורים למערך המילואים, לפצועי המלחמה וללכידות בחברה הישראלית. כעת הוא עושה את המעבר לזירה הפוליטית.

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ח"כ שרן השכל, יו"ר "ישראל תחילה", בירכה על הצטרפותו: "ישראל תחילה מתחזקת היום במנהיג אמיתי. תומר ברוק לא דיבר על אחריות, הוא לקח אותה בבוקר ה-7 באוקטובר, עם שבעה ילדים בבית, ושילם על זה מחיר אישי כבד".

השכל הוסיפה: "את סוג האנשים האלה אנחנו רוצים בכנסת: כאלה שכבר הוכיחו מה הם עושים כשקשה, לא כשנוח".

גם סא"ל במיל' רועי דנינו התייחס להצטרפות: "מי שנלחם עבור המדינה ראוי גם להנהיג אותה. תומר ברוק הוכיח את עצמו ברגעים הקשים ביותר, בשטח, תחת אש ובאחריות לחיי אדם".

לדבריו, "הגיע הזמן שהאנשים שנשאו את המדינה על הכתפיים בשדה הקרב יהיו גם אלה שייקחו אחריות על העתיד שלה".