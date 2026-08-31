באיגוד ישיבות ההסדר מזהירים ממשבר אמון בצה"ל

כוח גולני עולה לצפון ( אייל מרגולין/פלאש90 )

מועצת איגוד ישיבות ההסדר מתייחסת לראשונה לאירוע שבו שלושה לוחמי גבעתי, תלמידי ישיבות ההסדר, סירבו לצאת למשימה מבצעית בנמ"ר יחד עם פרמדיקית - ובעקבות זאת נשפטו ל-10 ימי מאסר בכלא צבאי.

במכתב שנשלח לרבני הישיבות ולתלמידיהן, מבהירים באיגוד כי מדובר באירוע שאותו ניסו למנוע במשך תקופה ארוכה. לדברי האיגוד "המציאות המתמשכת, שבה לוחמים בני תורה נאלצים להתמודד יום יום עם עירוב לוחמים ולוחמות בעת תעסוקתם, בתנאים שאינם הולמים את ההלכה ואת עולמם הרוחני, ושאינם עומדים בפקודת השירות המשותף, הביאה אותנו לאירוע העגום בחטיבת גבעתי". "נאלצו לבחור בין אמונתם לנאמנותם לצבא" באיגוד טוענים כי רבני ישיבות ההסדר התריעו לאורך התקופה האחרונה על הפרות של פקודת השירות המשותף ועל אופן בניית כוח האדם בצה"ל. "העובדה שחיילים נאלצים פעם אחר פעם להכריע בין אמונתם לבין נאמנותם לצבא, מציבה את החיילים בקונפליקט בלתי אפשרי שמזיק לצה"ל ולהם עצמם" נכתב.

המכתב ממועצת האיגוד ( צילום: איגוד ישיבות ההסדר )

עם זאת, באיגוד מדגישים כי האחריות אינה מוטלת רק על הצבא. לדבריהם, לצד הצורך של צה"ל להבטיח את תנאי השירות של החיילים שומרי ההלכה, גם החיילים עצמם מחויבים לתת אמון במפקדיהם ולציית לפקודות.

"על החייל מצד שני לתת אמון במפקדיו, ולבצע את תפקידיו על הצד הטוב ביותר ולציית במצב מבצעי בשטח לפקודת מפקדיו, שעברה אישור של הגורמים המבצעיים ושל הרבנות הצבאית" נכתב.

חיילים מצטיינים

במועצת האיגוד מתייחסים באופן ישיר גם להתנהלות של הלוחמים באירוע עצמו, ומדגישים כי מדובר במחלקה שלחמה בגבורה וכי חלק מלוחמיה נפצעו בקרבות.

"מחלקה מצטיינת שלחמה בגבורה וחלק מלוחמיה נפצעו בקרבות, ועמדה גם במציאות מורכבת של תערובת לוחמים ולוחמות, נאלצה להכריע ברגע אחד בקונפליקט כזה" כתבו.

"גם אם נעשתה טעות בהכרעה, לא ניתן לראות זאת כאירוע בודד המנותק מהמציאות המאתגרת הכללית."

"קדם לאירוע משבר אמון מול הפיקוד"

באיגוד טוענים כי הבירור שערכו העלה טענה נוספת, חמורה יותר מבחינתם: לדבריהם, לפני אירוע הסירוב התפתח משבר אמון בין החיילים לבין הפיקוד הישיר.

"מבירור מעמיק ויסודי עולה שלאירוע הנוכחי קדם משבר אמון מול הפיקוד הישיר, שנבע מאי הקפדה על ההלכה והפקודות תוך הצגת מצג שווא לחיילים, ותרם תרומה משמעותית להכרעתם במקרה" נכתב.

באיגוד קוראים לצה"ל "לרדת לחקר העניין ולטפל בבעיות כגון אלו בחומרה המתבקשת".

"הענישה המחמירה אינה הולמת"

לנוכח התמונה שהציגו בעקבות הבירור, באיגוד מותחים ביקורת על העונש שהוטל על הלוחמים.

"לאור מורכבות הדברים, הענישה המחמירה שננקטה כלפי החיילים איננה הולמת להבנתנו את התמונה הרחבה המצטיירת בבירור האירוע" נכתב.

בסיום המכתב פונים באיגוד ישירות לתלמידי הישיבות: "אשריכם על גבורתכם בשדה הקרב ועל מסירותכם לשמירת קדושת המחנה".