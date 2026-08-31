פאניקה בימין: "רק בגלל זה לא ננצח בבחירות"

על רקע המתיחות הגוברת בגוש הימין והחשש מאיבוד מנדטים מתחת לאחוז החסימה, חבר הקבינט השר אלי כהן תוקף בחריפות את ראשי המפלגות הקטנות בגוש ומזהיר מפני תרחיש של אי-הקמת ממשלת ימין.

בראיון ליעקב ברדוגו וסילבן שלום ברדיו "גלי ישראל", הביע השר כהן דאגה עמוקה מהפיצול במחנה: "אני מאוד מאוד מודאג. מי שמתחיל בסקרים עם 4 מנדטים, לא עובר את אחוז החסימה. מי שאכפת לו מהמחנה הלאומי צריך להקשיב לראש הממשלה, לשים את האגו בצד ולעשות את האיחודים המתבקשים".

בהמשך דבריו הפנה השר כהן אצבע מאשימה ישירה כלפי השר איתמר בן גביר והזכיר לו את הסיוע שקיבל בעבר מראש הממשלה בנימין נתניהו: "בן גביר הגיע לכנסת ולממשלה בזכות מאמצים כבירים שראש הממשלה עשה עבורו. אי אפשר לירוק לבאר שעזרה לך במחנה הלאומי".