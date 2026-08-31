סגן הנשיא של טראמפ חשף: "הוא שולח רמז לאיראנים" 

ג'יי די ואנס התאראיין לפני זמן קצר לתקשורת המקומית בארה"ב, ובזמן השיחה עם הכתבים הסביר את המסרים התקיפים של הנשיא טראמפ ברשתות כנגד האיראנים.

על פי ואנס, ההודעות החריפות של טראמפ מגיעות כרמז לאיראנים שהגיע הזמן להירגע ולשנות את דרכיהם, אחרת הם צפויים לספוג מכות קשות.

"הנשיא אוהב לשנות קצת את הסגנון ברשתות החברתיות. הוא יהיה הראשון לומר שהוא לא מוציא הודעות על פעולות צבאיות ברשתות החברתיות" הסביר ואנס בקשר לפוסט של הנשיא שאיים בכיבוש האי חארג'.

"אני חושב שהוא מנסה להעביר מסר לאיראנים שהגיע הזמן לשנות מסלול, ומהר".