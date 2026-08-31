איילה חסון חושפת את השיחה עם רביב דרוקר: "התחננת"

איילה חסון נגד רביב דרוקר ( יונתן זינדל / פלאש90 )

העיתונאית איילה חסון יצאה הערב (שני) במתקפה חריפה נגד רביב דרוקר, והאשימה אותו בשורת שקרים בנוגע אליה ולפרסומים שהציגה. חסון התייחסה בין היתר לפרשת אפי נוה והילה יחזקאל, לעזיבתה את רשת וליחסים בינה לבין דרוקר בתקופה שבה עבדו יחד.

"רביב דרוקר משקר במצח נחושה, אמצא זמן לתת לו מענה לשלל השקרים שלו", פתחה חסון את דבריה, לפני שעברה להתייחס לאחת הטענות שעלו סביב פרשת אפי נוה. לדבריה, בעת שנוה עמד בראש לשכת עורכי הדין, הוא היה מעורב בהליך הנוגע למינויה של הילה יחזקאל לשופטת, וזאת מבלי שחברי הוועדה ידעו, לטענתה, על הקשר ביניהם. חסון כתבה כי נוה "שלח לה וידאו מיני מחפיר, לדבריה בניגוד לרצונה". מכאן עברה חסון לטענה נוספת שיוחסה לדרוקר בנוגע לתיק נגד חימי: "עוד שקר ששיקר, התיק נגד חימי לא נסגר מחוסר אשמה, אלא מחוסר ראיות. לשכת עורכי הדין השעתה אותו. ספור ראוי לפרסום". אלא שחלק משמעותי מהמתקפה של חסון עסק דווקא ביחסים האישיים והמקצועיים בינה לבין דרוקר. היא דחתה את הטענה שעזבה את רשת בעקבות משא ומתן כספי: "לא עזבתי את רשת בגלל שום מו"מ כספי. עוד שקר".

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בהמשך חשפה חסון את גרסתה למתרחש מאחורי הקלעים בתקופה שבה השניים עבדו באותו ערוץ. לדבריה, דרוקר ביקש ממנה להגיש איתו תוכנית משותפת: "דרוקר מרוב שהתביישת אצלי, התחננת אלי להגיש איתך במשותף, בגלל הרייטינג הגבוה שהבאתי, והנמוך בימים שלך, סירבתי בתוקף להגיש איתך".

חסון טענה כי בהמשך אף התקיימה ביניהם פגישה בבית קפה, לאחר שדרוקר הזמין אותה לשיחה. לדבריה, במהלך הפגישה הוא אמר לה: "מה נגיד למנהלים שמבקשים תוכנית כזו, איך נסביר להם?".

את המתקפה חתמה חסון במסר ישיר לדרוקר: "זה שאני לא עונה לטירוף האובססיבי שלך כלפיי זה לא אומר שאין תשובות. תתקדם ותנקה את הקצף מהשפתיים".