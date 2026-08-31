הלכה לעולמה כלת פרס הנובל עדה יונת 

פרופ' עדה יונת, כלת פרס נובל לכימיה ואחת המדעניות הישראליות המוכרות בעולם, הלכה היום (שני) לעולמה. יונת, שנולדה בירושלים בשנת 1939, הקדישה עשרות שנים לחקר הריבוזום והגיעה לשיא ההכרה הבינלאומית בשנת 2009, אז זכתה בפרס נובל לכימיה.

יונת נולדה בשכונת גאולה בירושלים למשפחה דלת אמצעים. אביה הלל היה רב וניהל יחד עם אמה אסתר חנות מכולת. כשהייתה בת 11 התייתמה מאביה, ובהמשך עברה עם אמה ואחותה לתל אביב. את לימודיה התיכוניים השלימה ב"תיכון חדש", ובמקביל עבדה כדי לסייע בפרנסת משפחתה.

לאחר שירותה הצבאי החלה ללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים, שם השלימה תואר בכימיה ותואר מוסמך בביוכימיה וביופיזיקה. בהמשך עברה למכון ויצמן למדע, שבו השלימה את עבודת הדוקטורט שלה. לאחר פוסט-דוקטורט בארצות הברית שבה לישראל ובשנת 1970 הצטרפה לסגל מכון ויצמן.

עיקר פרסומה המדעי הגיע בזכות מחקריה פורצי הדרך לפענוח המבנה המרחבי של הריבוזום, האחראי לייצור החלבונים בתא. יונת החלה לעסוק בתחום כבר בשנות ה-70, בתקופה שבה הניסיון לפענח את מבנה הריבוזום נחשב למשימה קשה במיוחד ותוצאותיה הראשונות אף התקבלו בספקנות.

במשך שנים המשיכה יונת במחקר, תוך פיתוח ושימוש בשיטות שאפשרו להתגבר על הקשיים בחקר הריבוזום. עבודתה תרמה להבנת אופן פעולתו, וכן להבנה טובה יותר של מנגנוני הפעולה של תרופות אנטיביוטיות.

בשנת 2009 הגיעה ההכרה הגדולה ביותר בעבודתה, כאשר הוענק לה פרס נובל לכימיה על מחקריה בתחום הריבוזום. היא חלקה את הפרס עם המדענים תומאס סטייץ וונקטרמן רמאקרישנן.

לצד פרס נובל זכתה יונת לאורך השנים בשורה ארוכה של פרסים בארץ ובעולם, בהם פרס ישראל, פרס וולף, פרס א.מ.ת, פרס רוטשילד ופרס הארווי. בכך הפכה לאחת הדמויות הבולטות והמעוטרות במדע הישראלי.