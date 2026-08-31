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חדשות פוליטי מדיני

הדרמה ביש עתיד: אלו 4 חברי הכנסת שימשיכו במפלגה

לקראת הודעת יאיר לפיד במוצאי שבת, בכאן חדשות דווח כי האלוף במיל' נעם תיבון ישובץ במקום גבוה במפלגה. מלבדו, ישובצו עוד 4 ח"כים

19:03
3 תגובות
מפלגת יש עתיד (אבשלום ששוני / פלאש90)

במפלגת יש עתיד נערכים להצגת הרשימה לכנסת במסגרת מפלגת "ביחד", וברקע הודעתו הצפויה של היו"ר יאיר לפיד במוצאי השבת הקרובה, מורגשת תסיסה פנימית ותסכול גובר בקרב חברי הכנסת המכהנים.

כפי שפורסם הערב (שני) בכאן חדשות ברשת ב', ההערכה במפלגה היא כי במקומות הריאליים ברשימה צפויים להתברג המשוריין החדש אלוף במילואים נעם תיבון, לצד חברי הכנסת שהיו מבין הבולטים בכהונה האחרונה: ולדימיר בליאק, נאור שירי, מירב בן ארי ומירב כהן.

עם זאת, על רקע הצטמקות המפלגה ביחס ל-24 המנדטים שקיבלה בכנסת הנוכחית, ברור כי רוב חברי הסיכה לא יכהנו בכנסת הבאה. הדבר הוביל לאחרונה לגל פרישות נרחב, במסגרתו הודיעו על עזיבתם חברי הכנסת בועז טופורובסקי, רון כץ ומאיר כהן. בנוסף, חברי הכנסת יואב סגלוביץ' ואלעזר שטרן הודיעו כי ירוצו במסגרת מפלגות אחרות – רע"ם ומפלגת "ישר!".

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השינויים והחיבורים החדשים מעוררים זעם בקרב חברי הכנסת הוותיקים. אחד מהם תקף בשיחה עם כאן חדשות ואמר: "הקמפיין מנוהל על ידי האנשים של בנט, הח"כים הוותיקים של יש עתיד בכלל לא מעורבים. וגם הטעויות שנעשו לא שינו את זה".

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אורח
לפני שעה

עם הכישלון הזה לפיד היה חייב להתפטר מהכנסת ומהמפלגה. הוא הראש הוא האחראי והאשם בכישלון
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