המומחה חושף: "יש שני ישראלים שאיראן פוחדת מהם פחד מוות"

איראן ( צילום: שאטרסטוק )

מייסד תנועת "מולדת יהודית" ובוגר יחידה 8200, אליהו יוסיאן, מתייחס למאזן ההרתעה מול טהרן ומחמיא בחריפות למדיניותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במאבק נגד תוכנית הגרעין האיראנית.

בראיוון לאבי גרינצייג בתכנית "אנחנו הרוב" ברדיו "גלי ישראל", סיפר יוסיאן על הדימוי של נתניהו בעיני המשטר והרחוב האיראני: "שני אנשים שנרתעים מהם פחד מוות ברחובות איראן הם אריאל שרון ז"ל ובנימין נתניהו, המכונה באיראן 'איש השחמט'". יוסיאן עמד על ההבדלים לשיטתו בין נתניהו לבין יתר המועמדים במערכת הפוליטית בישראל בכל הקשור להתמודדות מול האיום האיראני: "במבחן המציאות, כל המועמדים שעומדים היום מול נתניהו אמרו בפה מלא שצריך לחשוב על היום שבו ישראל תהיה במזרח התיכון עם איראן גרעינית".

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בדבריו הדגיש יוסיאן את ההישגים הבינלאומיים של ראש הממשלה בסוגיה זו: "האדם היחיד שהפך את הגרעין האיראני למפעל חייו, האדם היחיד שהביא את ארה"ב להפר את הסכם הגרעין והאדם היחיד שהביא את ארה"ב לתקוף את איראן – הוא בנימין נתניהו".