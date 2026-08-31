איש העסקים רוני מאנה תקף הערב (שני) בחריפות את הליכוד ואת הפרסומים של ראש הממשלה בנימין נתניהו ובנו יאיר נתניהו, סביב האפשרות שאביגדור ליברמן וגדי איזנקוט ילכו לממשלה יחד עם מנסור עבאס.

“אני לא מבין האם הבוחרים של הליכוד מטומטמים או אהבלים, לא מבין”, כתב מאנה בפתח דבריו. בהמשך התייחס ישירות למסרים שמפרסמים לדבריו בנימין ויאיר נתניהו: “יאיר נתניהו, ביבי נתניהו מפרסמים שליברמן, איזנקוט ילכו עם עבאס, כי ליברמן כבר הלך”.

מאנה המשיך וטען כי בדיעבד היה עדיף שממשלת השינוי הייתה משלימה את כהונתה. לדבריו: “חבל שהממשלה עם עבאס לא נשארה 4 שנים, לא היינו מקבלים את ה-7 לאוקטובר”.

בהמשך דבריו התייחס איש העסקים גם לאפשרות של הקמת ממשלת שינוי נוספת ולמדיניות של ממשלה כזו מול הפלסטינים. מאנה טען כי הנושא אינו צפוי לעמוד על הפרק בשנים הקרובות, בשל המצב שלדבריו הותירה הממשלה הנוכחית.

“ולעניין הפרסומים, ממשלת השינוי לא תדבר עם הפלשתינאים ב-4 שנים הבאות, כי ייקח הרבה זמן לתקן את מה שהם הרסו, אז זה לא רלוונטי”, כתב.

לסיום, מאנה הציע כיצד לדעתו צריכים יריביהם הפוליטיים של נתניהו והליכוד להגיב למסרים בנוגע לשיתוף פעולה אפשרי עם עבאס: “וזה מה שהם צריכים לענות”.