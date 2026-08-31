זמן קצר לאחר שהכריזו על איחוד כוחות ועל ריצה משותפת לבחירות, המערכת הפוליטית בימין רושמת שינוי נוסף: כתב ערוץ 14, מוטי קסטל, מדווח כי משה פייגלין ומיכאל בן ארי כבר לא ירוצו יחד.

על פי הדיווח, בסביבתו של פייגלין מסבירים כי השניים אמנם מוסיפים לשמור על קשר רציף וקרוב, אך בתקופה האחרונה בן ארי ממוקד בעיקר בענייני משפטו ופחות בעבודת המטה והקמפיין.

כפועל יוצא מכך, בן ארי שחרר את מפלגת 'זהות' מהמחויבות לריצה משותפת ברשימה אחת. לצד זאת מובהר כי עם סגירת הרשימות הרשמית, יוחלט בין הצדדים בהסכמה הדדית על המיקום שבו ישובץ בן ארי.