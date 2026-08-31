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חדשות פוליטי מדיני

רמז לארדואן? נתניהו חוגג את ההסכם עם יוון

ראש הממשלה נתניהו ציין בחגיגיות את הסכם מכירת מערכות הגנה אוויריות לאומיות ליוון על ידי מדינת ישראל והתעשיות הביטחוניות ותיאר אותו כהישג של עשור של מדיניות, ההסכם מגיע על רקע חיכוכים קשים בין ישראל וטורקיה, יריבתה של יוון

18:32
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לשכת ראש הממשלה פרסמה לפני זמן קצר התייחסות ראשונה אל הסכם מכירת הנשק ההיסטורי ליוון מישראל, ראש הממשלה נתניהו ציין את ההסכם כהישג היסטורי לאחר עשור של קידום בריתות אזוריות עם יוון וקפריסין.

"ההסכם הביטחוני שנחתם היום עם יוון, מהגדולים בתולדות המדינה, הוא המשך ישיר לברית מזרח הים-תיכונית שעשינו לפני עשור עם יוון וקפריסין" תיאר ראש הממשלה נתניהו.

"הוא מהווה הוכחה נוספת ליכולות האדירות של התעשיות הביטחוניות והטכנולוגיות של ישראל".

ולבסוף תיאר את ההסכם כעוד אלמנט בעוצמה הישראלית האזורית: "מהלך זה מבטא את עוצמתה של ישראל, את האמון בייצוא הביטחוני שלנו ואת חיזוק הבריתות האזוריות".

ההסכם עם היוונים מגיע כאשר ברקע ממשיכות הלהבות לטפס בכל הקשור להתנגשויות בין ישראל וטורקיה, כאשר במקביל, טורקיה הגבירה את הלחץ האזורי שלה עם חדירות אוויריות בטריטוריה היוונית וחיכוכים מוגברים עם ישראל בשטח סוריה.

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