ברדוגו תוקף את החיבור בשמאל: "להקיא אותם מהחברה הישראלית"

הפרשן והמגיש יעקב ברדוגו התייחס הבוקר בפתיח תוכניתו ברדיו "גלי ישראל" לשינויים ולחיבורים הדרמטיים במפה הפוליטית, והציג ניתוח נוקב על המתרחש בגוש הימין ומנגד במערכת הפוליטית הכללית.

בפתח דבריו גיבה ברדוגו את החיבורים המסתמנים בתוך הציונות הדתית והימין האידיאולוגי, ואמר: "איחוד בין סמוטריץ' לפייגלין הוא איחוד מחויב המציאות. זהו מהלך טבעי - שניהם דומים, גם בתפיסתם הכלכלית".

מנגד, תקף ברדוגו בחריפות את החיבורים בצד השני של המפה הפוליטית, והפנה אצבע מאשימה כלפי סגן השר לשעבר יואב סגלוביץ': "לעומת זאת, האיחוד בין רע"ם ליואב סגלוביץ' הוא איחוד לא טבעי. אין יהודי בעיניי, אין ציוני, שיכול ללכת ולהגיד 'הייתי ראש אגף החקירות של מדינת ישראל' וללכת עם מנסור עבאס".

את דבריו חתם ברדוגו בקריאה נוקבת כלפי המהלך: "צריך להקיא אותם מהחברה הישראלית".